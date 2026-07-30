Ο Σιλβέν Φρανσίσκο βρίσκεται πλέον στην Αθήνα, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR. Ο εκρηκτικός Γάλλος γκαρντ προσγειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (30/07) στις 12:35, έτοιμος να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει το μεγάλο πράσινο deal.

Οι «πράσινοι» το κυνήγησαν πολύ και τελικά δικαιώθηκαν. Εδώ και εβδομάδες αναζητούσαν έναν πόιντ γκαρντ υψηλού επιπέδου για να κλείσουν το ρόστερ τους και το βράδυ της Τετάρτης (29/07) έριξαν τη «βόμβα» της απόκτησης του Φρανσίσκο. Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στη Βιλερμπάν, εκμεταλλεύτηκαν τις συγκυρίες και κινήθηκαν αποφασιστικά για να κάνουν δικό τους τον διεθνή Γάλλο.

Ο 28χρονος άσος προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν καριέρας με τη Ζάλγκιρις, όπου ανέβασε θεαματικά τη μετοχή του στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε περίπου 1 εκατ. ευρώ για να τον αποδεσμεύσει από τη γαλλική ομάδα και του προσφέρει συμβόλαιο μέχρι το 2029, με συνολικές απολαβές που αγγίζουν τα 10 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό ρόλο στην απόφασή του έπαιξε και η επικοινωνία που είχε με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος ενέκρινε απόλυτα τη μεταγραφή. Παράλληλα, ο Φρανσίσκο δελεάστηκε από την παρουσία των συμπατριωτών του Ματίας Λεσόρ, Μουστάφα Φαλ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε στο πράσινο ρόστερ, δημιουργώντας ένα ισχυρό γαλλικό πυρήνα στο ΟΑΚΑ.

Ο παίκτης βρισκόταν στη Μύκονο για διακοπές και από εκεί αναχώρησε για την Αθήνα, όπου λίγο μετά τα μεσάνυχτα προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος». Στο αεροδρόμιο τον περίμεναν δημοσιογράφοι αλλά και αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι του ζήτησαν αυτόγραφα και φωτογραφίες. Ο Φρανσίσκο ήταν ευδιάθετος, χαμογελαστός, δεν αρνήθηκε σε κανέναν, ενώ δεν έκανε δηλώσεις.

Με την άφιξή του, ο Παναθηναϊκός κλείνει και την τελευταία εκκρεμότητα του καλοκαιριού, συμπληρώνοντας το παζλ ενός ρόστερ που χτίστηκε για να πρωταγωνιστήσει.

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