Κουβαλητής Μπετανκόρ υπέγραψε σπουδαία νίκη του Πανσερραϊκού στον Βόλο για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League! O Iσπανός στράικερ, βρήκε δίχτυα για 4η σερί αγωνιστική και με ένα θαυμάσιο γκολ στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με σκορ 1-0, απομακρύνοντας την από την τελευταία θέση της βαθμολογίας!

To δεύτερο της «τρίποντο» στη φετινή σεζόν πανηγύρισε η ομάδα των Σερρών και αυτό εκτός έδρας, αφού είχε προηγηθεί η μεγάλη νίκη στη Λαμία με σκορ 2-1 την 6η αγωνιστική. Ανέβηκε στους επτά βαθμούς η ομάδα του Χουάν Φεράντο, αφήνοντας τελευταίο τον Λεβαδειακό.

Την ΑΕΚ φιλοξενεί για την 9η αγωνιστική ο Πανσερραϊκός, δύσκολη αποστολή στο Αγρίνιο, σε παιχνίδι... φωτιά για τον Βόλο!

Στο μυαλό των κόουτς:

Με ένα επιθετικό σχήμα επέλεξε να παρατάξει τον Βόλο ο Σάββας Πουρσαϊτίδης. Ο Κόβατς στην εστία, ενώ στην άμυνα ήταν οι Σούντγκρεν, Κορέα, Καλογερόπουλος και Φεράρι. Τσοκάνης με Μπερναντού στον άξονα, Μεντιέτα σε ελεύθερο ρόλο, ενώ οι Κόμπα και Άλτμαν έπαιξαν στα άκρα πίσω από τον Κόσζτα.

Για τον Πανσερραϊκό ο Χουάν Φεράντο επέμεινε με τετράδα στην άμυνα. Έτσι η γραμμή μπροστά από τον Γκουγκεσασβίλι ήταν οι Δεληγιαννίδης, Μπέργκστρομ, Χαντάκιας, Φαρές. Ο Περούτσι, Λιάσος και Ντάβιντσον στο κέντρο με τους Ντέλετιτς και Τομάς-Μπετανκόρ στην επίθεση.

Το ματς:

Mε στόχο να βάλει τους δικούς του κανόνες μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του Πανθεσσαλικού ο Βόλος, καθώς κυκλοφορούσε την μπάλα και προσπαθούσε με γρήγορες μεταβιβάσεις να φτάσει στην περιοχή του Πανσερραϊκού. Αυτοί που απείλησαν πρώτοι ωστόσο ήταν οι φιλοξενούμενοι. Ήταν το 10ο λεπτό όταν ο Φαρές έκανε το overlap και πήρε την μπάλα από τον Τομάς, έκανε το σουτ, αλλά ο Κόβατς με εντυπωσιακή επέμβαση έδιωξε σε κόρνερ.

Η ομάδα του Πουρσαϊτίδη, προσπάθησε να βρει διαδρόμους, ωστόσο και πάλι ο Πανσερραϊκός ήταν εκείνος που κατέγραψε δυο τελικές με Ντέλετιτς και Λιάσο να μην μπορούν να βρουν στόχο από μακριά.

Στο 19' ήρθε η πρώτη καλή στιγμή για τον Βόλο. Ο Τσοκάνης έκανε τη βαθιά μπαλιά με στόχο τον Κόμπα, αυτός έκανε δυνατό σουτ από την άκρη της περιοχής, αλλά ο Γκουγκεσασβίλι, σε ετοιμότητα απέκρουσε.

Η ένταση έπεσε αρκετά, με αποτέλεσμα οι δυο ομάδες να παρασυρθούν και να μην μπορούν με αξιώσεις να απειλήσουν εκατέρωθεν. Στο 33' οι φιλοξενούμενοι και πάλι έχασαν μια καλή στιγμή όταν ο Τομάς, βρέθηκε με λίγο χώρο εκτός περιοχής, όπλισε και σούταρε με το αριστερό, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ από το δεξί κάθετο του Κόβατς.

Η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους ήταν και πάλι για τον Πανσερραϊκό, με τον Ντέλετιτς να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας του Βόλου και να πλαγιοκοπεί, έκανε το πλασέ, ο Κόβατς απέκρουσε, ενώ στην επαναφορά ο Μπετανκόρ επιχείρησε με το κεφάλι να σκοράρει, αλλά οι γηπεδούχοι αμυντικοί απομάκρυναν.

Χωρίς αλλαγές, αλλά και... διαφορές στο δεύτερο μέρος, με τον Βόλο να έχει στο πρώτο δεκάλεπτο μια ανούσια κατοχή, με την οποία δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Πανσερραϊκό.

Η ομάδα του Φεράντο ανέβασε ταχύτητες και σε διάστημα δυο λεπτών έχασε ισάριθμες ευκαιρίες. Αρχικά στο 52' ο Χαντάκιας έστειλε με κεφαλιά την μπάλα άουτ, ενώ στο 54' ο Μπετανκόρ, βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Βόλου, πλάσαρε υπό την καταδίωξη του Καλογερόπουλου, όμως ο Κόβατς σε ετοιμότητα απέκρουσε.

Ο Πανσερραϊκός συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και η ανωτερότητα του μετουσιώθηκε σε προβάδισμα στο 63ο λεπτό. Υπέροχη αντεπίθεση με τον Δεληγιαννίδη να σηκώνει την μπάλα στον Τομάς, αυτός την κεφαλιά πάσα στον Ντέλετιτς, ο Σέρβος κατευθείαν στον Μπετανκόρ με κάθετη πάσα και ο Ισπανός με καταπληκτικό πλασέ άνοιξε το σκορ σκοράροντας για τέταρτο σερί ματς.

Ο Βόλος αναζήτησε αντίδραση και ισοφάριση στο ματς χωρίς να καταφέρει με αξιώσεις να πατήσει την αντίπαλη περιοχή σε open play, αλλά μόνο με στατικές φάσεις. Μια εξ αυτών ήταν στο 82' όταν από φάουλ του Κόμπα, ο Καλογερόπουλος έκανε την κεφαλιά, με τον Γκουγκεσασβίλι να μπλοκάρει, ενώ δυο λεπτά αργότερα από το κόρνερ του Βιγιαφάνες, η μπάλα έφτασε στον Μπερναντού εκτός περιοχής, το σουτ του οποίου μπλόκαρε και πάλι ο Γεωργιανός πορτιέρε.

Οι φιλοξενούμενοι, οχυρώθηκαν στο μισό του γηπέδου προκειμένου να διαφυλάξουν το υπέρ τους σκορ, ωστόσο λίγο έλειψε να φτάσουν στο 2-0 μετά από τρομερή αντεπίθεση. Ήταν το 86ο λεπτό όταν ο Μπετανκόρ έφυγε πίσω από το κέντρο, είδε την κίνηση του Σάλαζαρ, αυτός με τη μια το σουτ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρ καταλήγοντας στο δεξί κάθετο δοκάρι.

Το ματς έγινε... θρίλερ στα τελευταία λεπτά με τον Βόλο να κλείνει τον Πανσερραϊκό στα καρέ του και να σκοράρει με τον Κόντε στο 89'. Το γκολ ωστόσο δεν μέτρησε αφού ο Ισπανός ήταν εκτεθειμένος.

Οι φιλοξενούμενοι κρατούσαν με νύχια και δόντια το υπέρ τους 1-0 και στο 90'+3' ήρθε η φάση του ματς για τον Βόλο, με τον Μεντιέτα να κάνει το σουτ και τον Γκουγκεσασβίλι να αποκρούει, ενώ στην εξέλιξη της φάσεις ο αφύλαχτος Ασεχνούν σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Γεωργιανού τερματοφύλακα ο οποίος κέρδισε φάουλ από τον Μεντιέτα. Στην εκπνοή ο Πανσερραϊκός, λίγο έλειψε να «κλειδώσει» τη νίκη, όμως ο Σάλαζαρ είδε τον Κόβατς να αποκρούει το πλασέ του.

MVP: Ο Χέφτε Μπετανκόρ έκρινε για μια ακόμη φορά το ματς για τον Πανσερραϊκό, όμως ο απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Γκουγκεσασβίλι που με τις εκπληκτικές επεμβάσεις του διαφύλαξε ένα σπουδαίο τρίποντο για την ομάδα των Σερρών!

Η «σφυρίχτρα»: Σωστός στον πειθαρχικό έλεγχο ο κύριος Κατσικογιάννης ο οποίος ορθώς δεν υπέδειξε πέναλτι στις φάσεις που ο Βόλος ζήτησε την εσχάτη των ποινών, ενώ έγκαιρα ακύρωσε το γκολ του Κόντε στο 86' αφού ο Ισπανός ήταν εκτεθειμένος.

Oι ενδεκάδες του ματς:

Βόλος (Σάββας Πουρσαϊτίδης): Κόβατς, Σούντγκρεν, Κορέα, Καλογερόπουλος, Φεράρι, Τσοκάνης (73΄Τσοκάνης) Μπερναντού, Μεντιέτα, Κομπά, Άλτμαν (56΄Βιγιαφάνιες), Κόσζτα (87΄Ασενχούν).

Πανσερραϊκός (Χουάν Φεράντο): Γκουγκεσασβίλι, Δεληγιαννίδης, Μπέργκστρομ, Ντάβιντσον, Φαρές, Περούτσι, Λιάσος (59΄Ζελέν), Χαντάκιας (82΄Καρασαλίδης), Ντέλετιτς (74΄Σαλαζάρ), Τομάς (82΄Χατζηστραβός), Μπετανκόρ.

Διαιτητής: Κατσικογιάννης Αλέξανδρος (Ηπείρου)

Boηθοί: Μηνούδης Ιωάννης (Πιερίας)/Τοροσιάδης Νικόλαος (Μακεδονίας)

4oς διαιτητής: Φίτσας Βασίλειος (Πρέβεζας - Λευκάδας)

VAR: Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων)/Στάικος Κωνσταντίνος (Λάρισας)

