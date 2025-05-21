Με ποινή μίας αγωνιστικής για τις έδρες τους τιμώρησε η ΔΕΑΒ τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ για την συμπεριφορά των οπαδών τους στον τελικό του Κυπέλλου που έγινε το περασμένο Σάββατο στο ΟΑΚΑ. Με τους Κρητικούς να είναι υπότροποι η ποινή για την έδρα τους διπλασιάζεται.

Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι και οι δύο ομάδες θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια τους για το πρωτάθλημα της νέας σεζόν χωρίς τη στήριξη των οπαδών τους.

Αναλυτικά η απόφαση:

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει ότι:

1) Αφού έλαβε υπόψη της

α) την αναφορά συμβάντων της Αστυνομίας,

β) την έκθεση παρατηρητή της ΕΠΟ,

γ) τις εκθέσεις παρατηρητών της ΔΕΑΒ,

δ) το βιντεοληπτικό υλικό, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας,

όπου προκύπτει σαφώς από τα παραπάνω σχετικά -εκθέσεις και στοιχεία- ότι, κατά τον ποδοσφαιρικό αγώνα ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, στις 17/05/2025 στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ), για τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδος, περιόδου 2024 – 2025, που διοργανώνει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία,

οι φίλαθλοι της ΠΑΕ ΟΦΗ έρριψαν

i) 1 κροτίδα,

ii) 27 πυρσούς

iii) 2 έμφορτες φιάλες ύδατος

και οι φίλαθλοι της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έρριψαν

i) 7 κροτίδες

ii) 3 έμφορτες φιάλες ύδατος

προς τον αγωνιστικό χώρο, με κίνδυνο τραυματισμού των εκεί ευρισκομένων προσώπων,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 32/2025 Πράξη της,

Α) σε βάρος της ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής δύο (2) αθλητικών συναντήσεων, ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει (λόγω υποτροπής της ΠΑΕ, με αντίστοιχη διοικητική κύρωση, υπ’ αρ. 30/2024 Πράξη της ΔΕΑΒ, διεξαγωγής μίας αγωνιστικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών κατά τον εντός έδρας αγώνα της με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στις 20/10/2024 στο Στάδιο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης»),

Β) σε βάρος της ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 10 του ν.5085/2024.

Επισημαίνεται ότι η ΔΕΑΒ έχει ζητήσει από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή να ταυτοποιήσει τους δράστες των παραπάνω ρίψεων προκειμένου να επιβληθούν κατά αυτών οι προβλεπόμενες, από τον ν. 5176/2025, διοικητικές κυρώσεις.

2) Αφού έλαβε υπόψη της

α) την αναφορά συμβάντων της Αστυνομίας

β) το φύλλο αγώνος και την έκθεση παρατηρητή της ΕΠΣΑ,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, στις 17/05/2025 στο γήπεδο Ηφαίστου Περιστερίου, για το Πρωτάθλημα του 1ου ομίλου της Β΄ κατηγορίας, αγωνιστικής περιόδου 2024-2025 της ΕΠΣ Αθηνών, φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας εκσφενδόνισαν, εντός του αγωνιστικού χώρου, τρία (3) πλαστικά μπουκάλια έμφορτα ύδατος στοχεύοντας τους παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας, χωρίς ωστόσο να πετύχουν κάποιον από αυτούς,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 33/2025 Πράξη της, σε βάρος του αθλητικού σωματείου ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση συμμετέχει η ομάδα ποδοσφαίρου αυτού.

Εφαρμογή άρθρου 10 του ν.5085/2024.

3) Καλεί σε ακρόαση στις 26/05/2025, τα αθλητικά Σωματεία ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, αναφορικά με σοβαρά επεισόδια - φαινόμενα βίας, που σχετίζονται με τον αθλητισμό και φέρονται ότι έλαβαν χώρα αμέσως μετά την λήξη του αγώνα, μεταξύ παικτών και μελών τεχνικού επιτελείου και των δύο ομάδων εντός των αποδυτηρίων, κατά τον αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», στις 17/05/2025 στο γήπεδο Ηφαίστου Περιστερίου, για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Β΄ Κατηγορίας της Ε.Π.Σ.Α., αγωνιστικής περιόδου 2024/2025.

Εφαρμογή άρθρου 9 του ν.5085/2024

