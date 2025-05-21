«Ο Λουτσέσκου είναι ο προπονητής μας» - Η θέση-απάντηση του ΠΑΟΚ σε ρωσικό δημοσίευμα

Ξεκάθαρη ήταν θέση - απάντηση που έδωσε ο ΠΑΟΚ σε ρωσικό ΜΜΕ με αφορμή δημοσίευμα του το οποίο ανέφερε τα περί Λουτσέσκου αλλά και πληροφορίες από ελληνική ιστοσελίδα πως ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς είναι ένας από τους προπονητές στο μυαλό των ανθρώπων του Δικεφάλου του Βορρά για να πάρει τη θέση του Ρουμάνου τεχνικού.

Ο συντάκτης του αρχικού δημοσιεύματος που ανέφερε και τις… φήμες περί Στάνκοβιτς επικοινώνησε με το τον ΠΑΟΚ για να έχει ένα σχόλιο για το θέμα.

«Δεν θα συμμετάσχουμε στη συζήτηση για τον προπονητή μας. Ο Λουτσέσκου είναι ο προπονητής μας. Αν αλλάξει κάτι, θα το πούμε επίσημα. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχουν σχόλια», ήταν τα όσα μεταφέρει το δημοσίευμα για την απάντηση του ΠΑΟΚ και του Γραφείου Τύπου του για τα όσα αναφέρουν για τον Στάνκοβιτς.

Από το δημοσίευμα δεν επισημαίνεται το όνομα του εκπροσώπου του ΠΑΟΚ που μίλησε και σχολίασε τα όσα γράφηκαν για τον προπονητή της Σπαρτάκ.

