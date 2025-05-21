Λογαριασμός
Ξεκάθαρος ο Παναθηναϊκός: «Έχουμε προπονητή τον Βιτόρια και προχωράμε μαζί - Ό,τι άλλο γράφεται, εξυπηρετεί σκοπούς»

Βάζει τέλος στα όποια σενάρια ο Παναθηναϊκός, ξεκαθαρίζοντας ότι ο σχεδιασμός της νέας σεζόν προχωράει κανονικά με τον Ρουί Βιτόρια - Όσα κυκλοφορούν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα

Ρουί Βιτόρια

Ο Παναθηναϊκός φρόντισε να δώσει τέλος στην παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες αναφορικά με την περαιτέρω παρουσία ή όχι του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο του.

Ουσιαστικά, από το «τριφύλλι» θέλησαν να βάλουν… φρένο στα όσα αναπαράγονται περί «σύνδεσης» της ομάδας με άλλον προπονητή, επισημαίνοντας σε κάθε τόνο ότι ο Παναθηναϊκός προχωράει με τον Πορτογάλο στο «τιμόνι».

Μάλιστα, στον Παναθηναϊκό επισήμαιναν πως οτιδήποτε διαφορετικό, ειδικότερα από την στιγμή που έχει επικοινωνηθεί πως οι δύο πλευρές συνεχίζουν μαζί και του χρόνου, γίνεται εκ του… πονηρού!

«Παρά το γεγονός ότι έχουμε ήδη ενημερώσει ότι προχωράμε το πλάνο της νέας σεζόν με τον Ρουί Βιτόρια, αναγκαζόμαστε να τοποθετηθούμε ξανά, λόγω αναφορών στα ΜΜΕ που δημιουργούν κλίμα σύγχυσης. Ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή και αυτός είναι ο Ρουί Βιτόρια. Με αυτόν τον προπονητή προχωράμε το σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περιόδου. Οποιαδήποτε άλλη αναφορά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και εξυπηρετεί άλλους σκοπούς», ανέφερε η θέση της «πράσινης» ΠΑΕ.

