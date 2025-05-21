Ντέρεκ Κουτέσα… τριετίας στην ΑΕΚ. Ο Ελβετός εξτρέμ σφράγισε πρόσφατα τη μετακίνησή του στους «κιτρινόμαρους», υπογράφοντας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Άνθρωπος της ΠΑΕ μετέβη πριν λίγα 24ωρα στην Ελβετία για να αποσπάσει την υπογραφή του 27χρονου άσου της Σερβέτ.

Πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση για να επικυρωθεί η απόκτηση του Κουτέσα από την Ένωση.

Πρόσφατα είχε κάνει ταξίδι-εξπρές για την Ελλάδα ώστε να περάσει από τις σχετικές εξετάσεις και μάλιστα φωτογραφήθηκε με τα κιτρινόμαυρα για τις ανάγκες της παρουσίασής του. Αυτή αναμένεται να γίνει μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με τη Σερβέτ.

