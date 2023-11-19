Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Αποχωρεί από τη Ρεν και ο αθλητικός διευθυντής

Σε ακόμη μεγαλύτερη κρίση βυθίζεται η Ρεν. Σύμφωνα με την «Equipe», μέσα σε διάστημα λίγων ωρών η ομάδα από τη Βρετάνη θα χάσει δύο βασικούς συντελεστές της. Αρχικά, έγινε γνωστό ότι είναι ένα βήμα από την πόρτα της… εξόδου ο προπονητής, Μπρούνο Ζενεσιό.

Από εκεί και πέρα, σε νέο δημοσίευμα αναφέρεται ότι έτοιμος να αποχωρήσει από την αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Europa League είναι και Αθλητικός διευθυντής της, Φλοριάν Μορίς.

Ο 49χρονος παράγοντας ανέλαβε το συγκεκριμένο πόστο στη Ρεν το καλοκαίρι του 2020, ενώ ήταν εκείνος που έφερε τον Ζενεσιό στην ομάδα τον Μάρτιο του 2021.

Ωστόσο, το περασμένο καλοκαίρι ήρθε σε ρήξη με τον τεχνικό της ομάδας από τη Βρετάνη, εξαιτίας διαφωνιών που προέκυψαν στον σχεδιασμό.

