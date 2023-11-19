Ο Παναθηναϊκός υπέταξε την ομάδα τον Ιταλικό σύλλογο εχθές (17/11) στο ΟΑΚΑ. Η ομάδα του ”τριφυλλιού” κατάφερε να περάσει και να κάνει το 2/2 στην έδρα της αυτή την εβδομάδα. Δείτε παρακάτω μέσα από το Panathinaikos BC στο youtoube την παρακάμερα του αγώνα.

Στο ξανά κατάμεστο ΟΑΚΑ οι πράσινοι έδωσαν άλλη μία παράσταση και κατάφεραν να κερδίσουν τη Βίρτους Μπολόνια των Σεγκέλια, Μπελινέλι και Χάκετ και να πλασαριστούν ακόμα πιο ψηλά στην οκτάδα της Euroleague που οδηγεί στα Play Offs!

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.