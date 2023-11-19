Στα… κρύα του λουτρού για ένα επείγον θέμα άφησε ο Γιόνας Βόλφαρτ-Μπότερμαν το ματς των Τάουερς Αμβούργου και την Μπάμπεργκ, για το πρωτάθλημα Γερμανίας.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, ο διεθνής ψηλός έχασε τον έναν φακό επαφής του και δεν μπορούσε να τον βρει ούτε στο παρκέ, ενώ δεν υπήρχε ανταλλακτικός από τους φροντιστές της ομάδας…

Ευτυχώς για τον 33χρονο φόργουορντ/σέντερ το ματς ήταν εντός έδρας, οπότε θυμήθηκε ότι είχε ένα ζευγάρι φακών επαφής στο αυτοκίνητό του! Γι’ αυτό, στο δεύτερο δεκάλεπτο πήγε στα αποδυτήρια, άλλαξε ρούχα και έτρεξε στο πάρκινγκ του γηπέδου για να πάρει τους φακούς επαφής και να συνεχίσει στο παιχνίδι.

Για την ιστορία, οι Τάουερς νίκησαν 94-90 και ο «Βόμπο» είχε 10 πόντους και 4 ριμπάουντ.

