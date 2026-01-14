Απάντησε στον Γουεμπανιαμά ο Παναθηναϊκός: «Το σπίτι μας σε περιμένει»

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα μίλησε με πολύ τιμητικά λόγια για το Telekom Center Athens, αποκαλώντας την ατμόσφαιρα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού AKTOR «μακράν την πιο εντυπωσιακή στην Ευρώπη».

Οι «πράσινοι» δεν έχασαν την ευκαιρία να απαντήσουν στον Γάλλο σούπερ σταρ, καθώς τον ευχαρίστησαν μέσω social media για τη δήλωσή του, ενώ τον κάλεσαν να επισκεφτεί το γήπεδό τους όποτε επιθυμεί.

«Εκτιμάμε τον σεβασμό. Το σπίτι μας σε περιμένει, όποτε αποφασίσεις να το επισκεφτείς», έγραψε συγκεκριμένα στα social media η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Μάλιστα, οι «πράσινοι» συνόδεψαν την ανάρτηση με ένα βίντεο από τη μοναδική επίσκεψη του Γουεμπανιάμα στο Telekom Center Athens. Πρόκειται για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν τη σεζόν 2021-22, με τον 17χρονο τότε «Γουέμπι» να παίζει 11" μετρώντας ένα εύστοχο τρίποντο.

