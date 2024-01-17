Απίθανο φινάλε με θριαμβευτή τον Άρη!



Με τρομερή αντεπίθεση στην τέταρτη περίοδο και ένα απίστευτο φόλοου κάρφωμα του Γκάλινατ σχεδόν στην εκπνοή, οι «κίτρινοι» νίκησαν 76-75 την Μπουντούτσνοστ, στο Αλεξάνδρειο!

Η ομάδα του Καστρίτη έμεινε πίσω στο σκορ και με διψήφιες διαφορές, ενώ η μεγάλη αντεπίθεση ξεκίνησε από τον Τολιόπουλο στα τελευταία λεπτά. Έτσι, ο Άρης έκανε το 2/2 απέναντι στους Μαυροβούνιους, ανεβαίνοντας στο 7-8 και μένοντας σε τροχιά playoffs στον δεύτερο όμιλο του Eurocup. Από την άλλη, η Μπουντούτσνοστ υποχώρησε στο 6-9.



Κορυφαίος για τους «κίτρινους» ο Βασίλης Τολιόπουλος με 20 πόντους, ενώ ο «ήρωας» Ρομπέρτο Γκάλινατ είχε 14π.



Από τους Μαυροβούνιους, ξεχώρισε ο Ράιτ με 14π., ενώ ο 13π. είχε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Γιόγκι Φέρελ.



Το φόλοου κάρφωμα του Γκάλινατ:

