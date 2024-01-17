Λογαριασμός
«Κάρφωσε» την Μπουντούτσνοστ στην εκπνοή και έμεινε σε τροχιά playoffs ο Άρης - Δείτε βίντεο

Με ένα τρομερό φόλοου κάρφωμα σχεδόν στην εκπνοή του Γκάλινατ, ο Άρης νίκησε 76-75 την Μπουντούτσνοστ και έμεινε σε τροχιά playoffs στο Eurocup!

Άρης

Απίθανο φινάλε με θριαμβευτή τον Άρη!

Με τρομερή αντεπίθεση στην τέταρτη περίοδο και ένα απίστευτο φόλοου κάρφωμα του Γκάλινατ σχεδόν στην εκπνοή, οι «κίτρινοι» νίκησαν 76-75 την Μπουντούτσνοστ, στο Αλεξάνδρειο!

Η ομάδα του Καστρίτη έμεινε πίσω στο σκορ και με διψήφιες διαφορές, ενώ η μεγάλη αντεπίθεση ξεκίνησε από τον Τολιόπουλο στα τελευταία λεπτά. Έτσι, ο Άρης έκανε το 2/2 απέναντι στους Μαυροβούνιους, ανεβαίνοντας στο 7-8 και μένοντας σε τροχιά playoffs στον δεύτερο όμιλο του Eurocup. Από την άλλη, η Μπουντούτσνοστ υποχώρησε στο 6-9.

Κορυφαίος για τους «κίτρινους» ο Βασίλης Τολιόπουλος με 20 πόντους, ενώ ο «ήρωας» Ρομπέρτο Γκάλινατ είχε 14π.

Από τους Μαυροβούνιους, ξεχώρισε ο Ράιτ με 14π., ενώ ο 13π. είχε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Γιόγκι Φέρελ.

Το φόλοου κάρφωμα του Γκάλινατ:

Πηγή: sport-fm.gr

