Κύπελλο: Ο Άρης πέταξε εκτός την ΑΕΚ - Μεγάλη πρόκριση στα πέναλτι

Μεγάλη πρόκριση στα πέναλτι (4-2) κόντρα στην ΑΕΚ πήρε ο Άρης, τσεκάροντας το εισιτήριό του για τη φάση των «8» του Κυπέλλου Ελλάδας. Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο τερματοφύλακάς τους Χουλιάν Κουέστα, ο οποίος... κατέβασε ρολά.

Στην κανονική του διάρκεια και στην παράταση το ματς έληξε ισόπαλο 1-1.

Στο μυαλό των προπονητών:

Με μόλις μια αλλαγή, και αυτή αναγκαστική καθώς ο Ζουλ είναι τραυματίας, η ενδεκάδα του Άρη, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ο Άκης Μάντζιος κράτησε το 4-3-3, με τον Κουέστα να κάθεται κάτω από τα δοκάρια, ξεπερνώντας το πρόβλημά του, έχοντας τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς και Μοντόγια.

Στο κέντρο ο Ντουκουρέ είχε ρόλο αμυντικού χαφ, με εσωτερικούς μέσους τους Νταρίντα και Τζούρασεκ, ενώ στην επίθεση στο δεξί «φτερό» παρέμεινε ο Σουλεϊμάνοφ, στο αριστερό ο Σαβέριο, με τον Μορόν ως μοναδικό προωθημένο.

Από την άλλη πλευρά, ο Ματίας Αλμέιδα, με σύστημα 4-4-1-1 έδωσε φανέλα βασικού στον Αθανασιάδη, όπως και στο πρώτο ματς, με τον Σιντιμπέ στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Ρότα στο αριστερό και στα στόπερ τους Μήτογλου και Βίντα.

Στη μεσαία γραμμή ο Γιόνσον είχε μπροστά του τον Πινέδα, ενώ στη δεξιά πλευρά κινούνταν ο Άμραμπατ και στα αριστερά ο Γκατσίνοβιτς. Ρόλο περιφερειακού επιθετικού είχε ο Μάνταλος, που κινούνταν πίσω από τον Τσούμπερ που πήρε φανέλα βασικού.

Το ματς:

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η ΑΕΚ πήρε την κατοχή και την πρωτοβουλία των κινήσεων, ψάχνοντας με άμεσο τρόπο τους κενούς διαδρόμους στην περιοχή του Άρη. Το παιχνίδι είχε ένταση με μαζεμένα φάουλ και δυνατές μονομαχίες, ενώ στο 10’ οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρώτη καλή στιγμή από στατική φάση. Ο Μάνταλος εκτέλεσε έξυπνα, βλέποντας τον Τσούμπερ, ο οποίος δεν έπιασε καλά το σουτ, που κατέληξε κόρνερ.

Η «Ένωση» παρέμεινε ψηλά και ένα λεπτό αργότερα (11’) άνοιξε το σκορ, όταν ο Γιόνσον έκανε το γέμισμα στην περιοχή, ο Μήτογλου πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Βίντα από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, το τέρμα ακυρώθηκε, μιας και ο Κροάτης ήταν εκτεθειμένος στην επαφή του Μήτογλου με την μπάλα.

Οι φιλοξενούμενοι στο 15’ έκλεψαν ψηλά μετά από την άμεση πίεσή τους πάνω στην μπάλα, ο Πινέδα πάτησε περιοχή, αλλά ο Νταρίντα επενέβη σωτήρια, διώχνοντας σε κόρνερ. Στο 20’ απείλησε ο Βίντα, αλλά ο Μπράμπετς απομάκρυνε σε επικίνδυνο σημείο με τακουνάκι, ενώ στο 23΄ο Μορόν έκλεψε από τον Γιόνσον, με τον Σαβέριο να κάνει το σουτ, που μπλόκαρε ο Αθανασιάδης.

Στο 26΄ ο Μορόν που βρέθηκε τετ-α-τετ σκόραρε με ωραίο σκάψιμο, αλλά ήταν από θέση οφσάιντ και το γκολ του ακυρώθηκε, ενώ στο δίλεπτο 32’-33’ η ΑΕΚ έχασε δυο μεγάλες ευκαιρίες για να πάρει κεφάλι στο σκορ με πρωταγωνιστή τον Βίντα! Αρχικά, ο Κροάτης βγήκε απέναντι από τον Κουέστα από πλάγια θέση, με τον Ισπανό να απομακρύνει σε κόρνερ το σουτ του, ενώ ένα λεπτό αργότερα έχοντας παραμείνει ψηλά έπιασε το σουτ, που πέρασε λίγο από το κάθετο δοκάρι.

Στο 38’ ο Μπράμπετς αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή, δίνοντας τη θέση του στον Ρόουζ, με την ΑΕΚ βρίσκει το γκολ που άξιζε -με βάση την απόδοσή της στο πρώτο μέρος- στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων! Εκτέλεσε το κόρνερ ο Μάνταλος, ο Μήτογλου πήρε την κεφαλιά, το σουτ του Γιόνσον κόντραρε στα σώματα και ο Γκατσίνοβιτς με γυριστό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους, που ολοκληρώθηκε χωρίς κάποια άλλη στιγμή.

Λανθασμένες αποφάσεις εκατέρωθεν στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, η είσοδος των Φετφατζίδη και Σαμόρα έδωσε φρεσκάδα στον Άρη, που ανέβασε τις γραμμές του και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 68’! Ο Σουλεϊμάνοφ εκτέλεσε το φάουλ στη δεξιά πλευρά από πλάγια θέση, ο Μορόν πήρε την κεφαλιά από κοντά, φέρνοντας το παιχνίδι σε ισορροπία για το 1-1, σε μια φάση που οι άνθρωποι της ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκαν για επιθετικό φάουλ του Ισπανού φορ στον Ρότα.

Οι γηπεδούχοι βγήκαν με προϋποθέσεις δυο φορές στην κόντρα, αλλά οι επιστροφές των παικτών της «Ένωσης» ήταν έγκαιρες και αποτελεσματικές, με τον Μάνταλο να απειλεί με σουτ μέσα στην περιοχή στο 68’, το οποίο μπλόκαρε ο Κουέστα. Οι φάσεις μειώθηκαν στις δυο εστίες, με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν την κατοχή, αλλά ο Άρης είχε κλειστεί καλά και δεν δεχόταν με ευκολία καταστάσεις στην εστία του Κουέστα.

Στο 82’ η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα αναπτύχθηκε με επιτυχία, η μπάλα μεταφέρθηκε στα δεξιά και στον Άμραμπατ, ο οποίος δοκίμασε το δυνατό σουτ που πέρασε άουτ, με τον Γκατσίνοβιτς να απειλεί ένα λεπτό αργότερα, αλλά ο Κουέστα είχε απάντηση. Στα τελευταία λεπτά οι δυο ομάδες αλληλοεξουδετερώθηκαν και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, εκεί όπου… μίλησε και η κούραση.

Αισθητά χαμηλός ο ρυθμός, με τις αποφάσεις των παικτών και των δυο ομάδων να μην είναι οι κατάλληλες στο τελευταίο τρίτο, με την κόπωση να παίζει καθοριστικό ρόλο. Στο 105’ ο Πονσέ έκανε το σουτ, με τον Ρόουζ να σταματάει την μπάλα με το χέρι, η φάση εξετάστηκε, αλλά ο VARίστας και ο διαιτητής θεώρησαν πως είναι χέρι στήριξης και δεν δόθηκε πέναλτι.

Στη διαδικασία των πέναλτι ο Άρης ήταν πιο εύστοχος, κατακτώντας εισιτήριο της πρόκρισης με 4-2.

