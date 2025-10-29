Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χιμένεθ: «Δύσκολο να παίζεις καλά σε τέτοιο γήπεδο, πάμε για το καλύτερο δυνατό στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό»

Ο Μανόλο Χιμένεθ έμεινε ικανοποιημένος από το 3-1 του Άρη επί του Αιγάλεω για το Κύπελλο Ελλάδα, αλλά στάθηκε και στην κατάσταση του αγωνιστικού χώρου…

Χιμένεθ: «Δύσκολο να παίζεις καλά σε τέτοιο γήπεδο - Για το καλύτερο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό»

Ο Άρης έκαμψε τη σθεναρή αντίσταση του Αιγάλεω με το τελικό 3-1 και συνέχισε με το απόλυτο στην 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έφερε εις πέρας τον στόχο της, αλλά και ανταποκρίθηκε στην απαίτηση του Ισπανού κόουτς για νίκη με εύρος σκορ μεγαλύτερο του ενός τέρματος.

Έφτασε στο φινάλε σε ένα τρίτο γκολ, έκανε το 3x3 και ο τεχνικός των «κίτρινων» είπε λίγο μετά το ματς, στην κάμερα της Cosmote TV:

«Είναι αδύνατο να παίξεις καλά σε τέτοιο γήπεδο. Είμαι χαρούμενος από το αποτέλεσμα. Πάμε τώρα στην έδρα του Ολυμπιακού να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, είναι δύσκολο, όχι όμως ακατόρθωτο».

 
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μανόλο Χιμένεθ Σούπερλιγκα Άρης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark