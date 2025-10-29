Χιμένεθ: «Δύσκολο να παίζεις καλά σε τέτοιο γήπεδο - Για το καλύτερο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό»

Ο Άρης έκαμψε τη σθεναρή αντίσταση του Αιγάλεω με το τελικό 3-1 και συνέχισε με το απόλυτο στην 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.



Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έφερε εις πέρας τον στόχο της, αλλά και ανταποκρίθηκε στην απαίτηση του Ισπανού κόουτς για νίκη με εύρος σκορ μεγαλύτερο του ενός τέρματος.

Έφτασε στο φινάλε σε ένα τρίτο γκολ, έκανε το 3x3 και ο τεχνικός των «κίτρινων» είπε λίγο μετά το ματς, στην κάμερα της Cosmote TV:



«Είναι αδύνατο να παίξεις καλά σε τέτοιο γήπεδο. Είμαι χαρούμενος από το αποτέλεσμα. Πάμε τώρα στην έδρα του Ολυμπιακού να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, είναι δύσκολο, όχι όμως ακατόρθωτο».

