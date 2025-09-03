Κύπελλο Ελλάδας: Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια της League Phase - Άρης-ΠΑΟΚ το μεγάλο ντέρμπι

Το μεσημέρι της Τετάρτης (03/09) πραγματοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη κλήρωση για τη League Phase του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας διοργάνωσης γεμάτης προσδοκίες και δυνατές αναμετρήσεις.



Στην πρεμιέρα, ο ΠΑΟΚ καλείται να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό, ενώ ο Παναθηναϊκός ξεκινά με εντός έδρας ματς απέναντι στην Athens Kallithea. Ο Παναιτωλικός θα κοντραριστεί με τον Άρη, ενώ η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στο Αιγάλεω για να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα. Ο Ολυμπιακός δεν θα δώσει αγώνα στην πρώτη αγωνιστική και αντίστοιχα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δεν θα αγωνιστούν στη δεύτερη αγωνιστική λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων. Οι αναμετρήσεις τους μεταφέρθηκαν για την πέμπτη και τελευταία αγωνιστική της League Phase.

Αναλυτικά:

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού:



Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός

Ολυμπιακός-Βόλος



Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός



Ηρακλής-Ολυμπιακός



Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού:



Παναθηναϊκός-Athens Kallithea



Ατρόμητος-Παναθηναϊκός



Παναθηναϊκός-Κηφισιά



Καβάλα-Παναθηναϊκός



Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ:



Αιγάλεω-ΑΕΚ



ΑΕΚ-Παναιτωλικός



Ηλιούπολη-ΑΕΚ



ΑΕΚ-ΟΦΗ



Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ:



Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ



ΠΑΟΚ-ΑΕΛ



Άρης-ΠΑΟΚ



ΠΑΟΚ-Μαρκό



Οι αντίπαλοι του Άρη:



Παναιτωλικός-Άρης



Άρης-Μαρκό



Αιγάλεω-Άρης



Άρης-ΠΑΟΚ



Οι ημερομηνίες του Κυπέλλου:

Όλα τα ματς της League Phase:

Τα αποτελέσματα των αγώνων της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα και ο συνολικός πίνακας με τη βαθμολογία των 20 ομάδων για τη League Phase θα προσδιορίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση και ποιες ομάδες θα συμμετέχουν στα playoffs.



Στους προημιτελικούς συμμετέχουν 8 ομάδες: Oι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase.



Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:



1ος προημιτελικός: O 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).



Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος.



Στα ημιτελικά συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών.



Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:



1ος ημιτελικός: O νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού.

2ος ημιτελικός: O νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.



Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.



Ο τελικός θα διεξαχθεί μεταξύ των νικητών του 1ου και του 2ου ημιτελικού. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου.

