«Τέλος στο σίριαλ, σήμερα επισημοποιείται η μεταγραφή του Αντίνο στον Παναθηναϊκό»

Γνωστός δημοσιογράφος που ασχολείται με τη Γοδόι Κρους αναφέρει ότι σήμερα τελειώνει η μεταγραφή του 20χρονου Αργεντινού εξτρέμ στον Παναθηναϊκό  

Αντίνο

«Τέλος στο σίριαλ…. Σήμερα επισημοποιείται η μεταγραφή του Αντίνο στον Παναθηναϊκό»!

Αυτά αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Χουάν Εστέμπαν Σουράσι, Αργεντινός δημοσιογράφος σε ένα από τα πιο έγκυρα ΜΜΕ της Μεντόσα προαναγγέλλοντας την ολοκλήρωση του deal ανάμεσα στη Γοδόι Κρους και τους πράσινους για τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο.

Ο Σουράσι, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες για τα ποσά, απλώς κάνει λόγο για εντυπωσιακό deal, «εντυπωσιακά νούμερα» για την ομάδα της Αργεντινής και γενικότερα για την αγορά της χώρας.

Θα πρέπει να επισημάνουμε, βέβαια, ότι μετά τα όσα έχουν ακολουθήσει και τη στάση του προέδρου της Γοδόι Κρους να τροποποιεί συνεχώς κάποιες από τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, είναι λογικό να αναμένουμε και τη θέση του Παναθηναϊκού, ή κάτι αντίστοιχο που να προκύπτει από το ρεπορτάζ της ομάδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναμένεται από την πλευρά του Παναθηναϊκού ότι θα υπάρχει βεβαιότητα μόνο όταν υπάρξουν οι υπογραφές σε έγγραφα τα οποία θα αποτυπώνουν πάνω τους όλα όσα προφορικά έχουν συμφωνηθεί.

