«Τέλος στο σίριαλ…. Σήμερα επισημοποιείται η μεταγραφή του Αντίνο στον Παναθηναϊκό»!

Αυτά αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Χουάν Εστέμπαν Σουράσι, Αργεντινός δημοσιογράφος σε ένα από τα πιο έγκυρα ΜΜΕ της Μεντόσα προαναγγέλλοντας την ολοκλήρωση του deal ανάμεσα στη Γοδόι Κρους και τους πράσινους για τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο.

Ο Σουράσι, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες για τα ποσά, απλώς κάνει λόγο για εντυπωσιακό deal, «εντυπωσιακά νούμερα» για την ομάδα της Αργεντινής και γενικότερα για την αγορά της χώρας.

Θα πρέπει να επισημάνουμε, βέβαια, ότι μετά τα όσα έχουν ακολουθήσει και τη στάση του προέδρου της Γοδόι Κρους να τροποποιεί συνεχώς κάποιες από τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, είναι λογικό να αναμένουμε και τη θέση του Παναθηναϊκού, ή κάτι αντίστοιχο που να προκύπτει από το ρεπορτάζ της ομάδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναμένεται από την πλευρά του Παναθηναϊκού ότι θα υπάρχει βεβαιότητα μόνο όταν υπάρξουν οι υπογραφές σε έγγραφα τα οποία θα αποτυπώνουν πάνω τους όλα όσα προφορικά έχουν συμφωνηθεί.

#GodoyCruz fin de la novela.

Hoy quedará formalizada oficialmente la transferencia de Santino Andino al #Panathinaikos

Números imponentes para el mercado argentino pic.twitter.com/XQaqW9hI6m — Juan Esteban Suraci (@juansuraci) January 14, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.