Βόλο: Στο νοσοκομείο με μηνιγγίτιδα 30χρονη λίγες ημέρες μετά τον τοκετό

Το μωρό θα υποβληθεί σε εξετάσεις όπως και όλο το οικογενειακό περιβάλλον και όσοι ήρθαν σε επαφή με τη νεαρή γυναίκα 

Σε απομόνωση, στη β’ παθολογική κλινική του νοσοκομείου του Βόλου νοσηλεύεται μια 30χρονη, η οποία γέννησε πριν 20 ημέρες, καθώς διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε χτες, Πέμπτη στο νοσοκομείο με πυρετό, πόνο στον αυχένα και συμπτώματα σύγχυσης, αναφέρει το gegonota.news.

Σήμερα αναμένεται να βγουν οι εργαστηριακές εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν είναι μικροβιακή ή ιογενής, ενώ οι γιατροί εκτιμούν το περιστατικό ως σπάνιο καθώς η 30χρονη προσβλήθηκε μετά την εγκυμοσύνη της ενώ θεωρητικά το περιβάλλον που ζει είναι προστατευμένο λόγω της λοχείας. Η γυναίκα λόγω της φυσιολογικής  καταστολής του ανοσοποιητικού συστήματος  ήταν ευάλωτη σε λοιμώξεις.

Ο χρόνος επώασης της μηνιγγίτιδας (το διάστημα από τη μόλυνση μέχρι την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων) εξαρτάται από το αίτιο.

Για τη βακτηριακή μηνιγγίτιδα, κυμαίνεται από 1 έως 10 ημέρες (συνήθως 3 με 4 ημέρες), ενώ για την ιογενή συνήθως διαρκεί από 2 έως 14 ημέρες. 

Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται αντιμετώπιση σε νοσοκομειακό περιβάλλον και αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον τύπο του ιού που προσβλήθηκε η 30χρονη. 

Το μωρό θα υποβληθεί σε εξετάσεις όπως και όλο το οικογενειακό περιβάλλον και όσοι ήρθαν σε επαφή με τη νεαρή γυναίκα.
 

