Βόλο: Στο νοσοκομείο με μηνιγγίτιδα 30χρονη λίγες ημέρες μετά τον τοκετό

Σε απομόνωση, στη β’ παθολογική κλινική του νοσοκομείου του Βόλου νοσηλεύεται μια 30χρονη, η οποία γέννησε πριν 20 ημέρες, καθώς διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε χτες, Πέμπτη στο νοσοκομείο με πυρετό, πόνο στον αυχένα και συμπτώματα σύγχυσης, αναφέρει το gegonota.news.

Σήμερα αναμένεται να βγουν οι εργαστηριακές εξετάσεις για να διαπιστωθεί εάν είναι μικροβιακή ή ιογενής, ενώ οι γιατροί εκτιμούν το περιστατικό ως σπάνιο καθώς η 30χρονη προσβλήθηκε μετά την εγκυμοσύνη της ενώ θεωρητικά το περιβάλλον που ζει είναι προστατευμένο λόγω της λοχείας. Η γυναίκα λόγω της φυσιολογικής καταστολής του ανοσοποιητικού συστήματος ήταν ευάλωτη σε λοιμώξεις.

Ο χρόνος επώασης της μηνιγγίτιδας (το διάστημα από τη μόλυνση μέχρι την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων) εξαρτάται από το αίτιο.

Για τη βακτηριακή μηνιγγίτιδα, κυμαίνεται από 1 έως 10 ημέρες (συνήθως 3 με 4 ημέρες), ενώ για την ιογενή συνήθως διαρκεί από 2 έως 14 ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται αντιμετώπιση σε νοσοκομειακό περιβάλλον και αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον τύπο του ιού που προσβλήθηκε η 30χρονη.

Το μωρό θα υποβληθεί σε εξετάσεις όπως και όλο το οικογενειακό περιβάλλον και όσοι ήρθαν σε επαφή με τη νεαρή γυναίκα.



Πηγή: skai.gr

