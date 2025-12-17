Ο Παναθηναϊκός πέρασε από την Καβάλα για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά με το ισχνό 1-2, που τον κατατάσσει μάλλον στην τέταρτη θέση. Αυτό σημαίνει πως αν ο Ολυμπιακός νικήσει τον Ηρακλή και τερματίσει στην κορυφή, τότε θα υπάρξει ντέρμπι «αιωνίων» στα ημιτελικά (αν φυσικά φτάσουν και οι δύο μέχρι εκεί).

Οι «πράσινοι» παρατάχθηκαν με μια μάλλον πειραματική σύνθεση από πλευράς Μπενίτεθ, με πολλούς παίκτες που πιθανότατα δεν θα βρίσκονται στην «επόμενη ημέρα», ερνώ είδαν και την τύχη να τους γυρνάει την πλάτη σε τέσσερις περιπτώσεις…

Δύο με τους τραυματισμούς των Σβιντέρσκι-Πάντοβιτς, που οδήγησαν στο να παίζει ως σέντερ φορ ο… Μπόκος από το 28ο λεπτό. Και άλλες τόσες με τα δοκάρι που σταμάτησαν το φοβερό σουτ του Κώτσιρα και την κεφαλιά του Νίκα, στο 56’ και στο 68’, αντίστοιχα!

Μεγάλος πρωταγωνιστής της επικράτησης του Παναθηναϊκού αναμφίβολα ο Ταμπόρδα, καθώς ήταν μέσα στη φάση του γκολ του Μλαντένοβιτς, που βρήκε πάλι δίχτυα στο Κύπελλο, ενώ πέτυχε και το νικητήριο όπως αποδείχτηκε δεύτερο της ομάδας του.

Οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει με ένα πέναλτι… ανακάλυψη και την εύστοχη εκτέλεση του Σιφναίου, στο 34ο λεπτό, ωστόσο το «τριφύλλι» κέρδισε, τερματίζοντας τρίτο και ενώ υπάρχει σε εκκρεμότητα το ματς του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Η Καβάλα «κατέβηκε» και αυτή με σχηματισμό 4-2-3-1, τον Γιαννίκογλου στην εστία και τους Κατσουλίδη, Διονέλλη, Χρούστινετς και Αλιατίδη τετράδα στα μετόπισθεν. Γαβριηλίδης και Μπρέγκου ήταν το δίδυμο στον άξονα, οι Σπαντονίδης-Παπαδόπουλος στα «φτερά» και ο Ελ Καντουσί πίσω από τον προωθημένο Σιφναίο.

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με σύστημα 3-5-2, τον Κότσαρη κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Κώτσιρας, Ίνγκασον και Φικάι ήταν οι τρεις της άμυνας. Με τους Μαντσίνι-Μλαντένοβιτς σε ρόλους δεξιού και αριστερού μπακ-χαφ, ενώ οι Βιλένα, Μπρέγκου και Νίκας αγωνίστηκαν στα χαφ και οι Ταμπόρδα-Σβιντέρσκι αποτέλεσαν το δίδυμο στην επίθεση.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός πήρε άμεσα την κατοχή, κατάφερε να φτάνει με άνεση έξω από την αντίπαλη περιοχή, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί και κάποια επικίνδυνη κατάσταση στα καρέ του Γιαννίκογλου, λόγω της… πειραματικής 11άδας τους και των δέκα αλλαγών από πλευράς Μπενίτεθ.

Μια κεφαλιά του Σβιντέρσκι στο 2’, ήταν εκείνη που οδήγησε στην αναγκαστική αλλαγή του Πολωνού σέντερ φορ καθώς ζαλίστηκε και βγήκε εκτός με φορείο, έξι λεπτά αργότερα. Με τον Πάντοβιτς να τον αντικαθιστά, αλλά τον Σέρβο επιθετικό να πέφτει θύμα ατυχίας και αυτός στο 25’, να τραυματίζεται στον οπίσθιο μηριαίο και να γίνεται επίσης αλλαγή, στο 28ο λεπτό!

Ενδιάμεσα οι «πράσινοι» βρήκαν τον τρόπο να ανοίξουν το σκορ, στο 18’. Όταν από τακουνάκι του δραστήριου, τηρουμένων των αναλογιών, Ταμπόρδα για τον Νίκα εκείνος άνοιξε δεξιά στον Πάντοβιτς που σέντραρε στην περιοχή, ο Χρούστινετς έδιωξε με κεφαλιά αλλά η μπάλα έφτασε στον Μλαντένοβιτς, ο οποίος με απευθείας σουτ με το δεξί, πέτυχε το 0-1.

Ωστόσο, η Καβάλα μπόρεσε να φτάσει στην ισοφάριση, μέσω του πέναλτι που υπέδειξε ο διαιτητής Κόκκινος για ανατροπή του Κατσουλίδη από τον Μλαντένοβιτς, χωρίς να δικαιώνεται από τα replay, και μετέτρεψε στο 1-1 με ωραία εκτέλεση ο Σιφναίος, στο 34ο λεπτό!

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού συνέχισαν να «ψάχνονται» αλλά και να μην έχουν καλές συνεργασίες μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Εξαίρεση αποτέλεσε μια φάση στο 42’, όπου ο Αλιατίδης πρόλαβε και έβαλε την προβολή στο σουτ του Μπόκου, μετά από σέντρα του Μαντσίνι από τα δεξιά.

Ακόμα και τα διαδοχικά κόρνερ που κέρδισαν, δε, στις καθυστερήσεις, τρία τον αριθμό, πήγαν όλα χαμένα αφού ήταν κακά εκτελεσμένα και ο Γιαννίκογλου μάζεψε την μπάλα...



MVP: Πέτυχε το γκολ της νίκης του Παναθηναϊκού, είχε συμμετοχή και στο πρώτο τέρμα της ομάδας του... Ο Βισέντε Ταμπόρδα δικαιούται το συγκεκριμένο «βραβείο» ξεκάθαρα, αλλά και για έναν ακόμα λόγο. Ήταν από τους ελάχιστους που έβγαλαν διάθεση και προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του! Με τον Αργεντινό χαφ να έχει και μερικές ακόμα καλές ενέργειες, μέχρι που έμεινε από δυνάμεις γύρω στο 65’.

Η «σφυρίχτρα»: Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι δεν πέτυχε ούτε τον… λήγοντα ο διαιτητής Κόκκινος. Έδωσε πέναλτι υπέρ της Καβάλας που δεν ήταν, καταλόγισε πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων το οποίο επίσης ήταν λάθος! Η διαφορά ήταν ότι στην μια περίπτωση, την δεύτερη, ο Πουλικίδης από το VAR τον φώναξε να την διορθώσει… Γενικότερα, ο ρέφερι από την Χαλκιδική είχε μια μέτρια παρουσία.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Καβάλα (Γιάννης Τάτσης) : Γιαννίκογλου, Διονέλλης (46' Κολλαράς), Ελ Καντουσί (77' Κουντουριώτης), Κατσουλίδης, Αλιατίδης, Γαβριηλίδης, Μπρέγκου, Σιφναίος, Παπαδόπουλος (58' Ρόιμπας), Χρούστινετς, Σπαντονίδης (58' Βοριαζίδης).

Έμειναν στον πάγκο: Ιωαννίδης, Ξύγκοπος, Δημοσθένους, Παναγιώτου, Σίμιτος, Χερνάντες.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Βιλένα, Μπρέγκου (46' Τζούριτσιτς), Νίκας, Μαντσίνι, Σβιντέρσκι (8' λ.τ. Πάντοβιτς, 28' λ.τ. Μπόκος), Ταμπόρδα.

Έμειναν στον πάγκο: Σταμέλλος, Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Γέντβαϊ, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Νεμπής.

Διαιτητής: Γιώργος Κόκκινος (Χαλκιδικής).

Βοηθοί: Γεωργία Κομισοπούλου (Χανίων), Γιάννης Μηνούδης (Πιερίας).

4ος διαιτητής: Θανάσης Μπούτσικος (Μακεδονίας).

