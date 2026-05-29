Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 12.40, στο Pet Stories η επιχειρηματίας και ακτιβίστρια Φωτεινή Παντζιά ανοίγει την καρδιά της και έρχεται στην παρέα μας μαζί με τα παιδιά της και τα επτά αγαπημένα ζωάκια της. Η ίδια συγκινεί λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω υιοθετήσει τα παιδιά μου και όλα μου τα ζωάκια», ενώ εξομολογείται πως «τα παιδιά και τα ζώα, μου βγάζουν τον καλύτερο εαυτό μου».

Μέσα από προσωπικές ιστορίες διάσωσης και αγάπης, μιλά για τον Μάρκο, το σκυλάκι που εγκαταλείφθηκε και έτρωγε πέτρες για να επιβιώσει, αλλά και για τη δική της ανάγκη να προστατεύει και να φροντίζει πλάσματα που έχουν βιώσει τον πόνο και την απόρριψη. Παράλληλα, αναφέρεται με ειλικρίνεια στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στις εικόνες που κουβαλά από τα παιδικά της χρόνια.

Γνωρίζουμε τον Στέφανο Μπάτσα, Πρόεδρο της Εθελοντικής Δράσης Κτηνιάτρων Ελλάδος, όπου μιλά για το πολύπλευρο έργο της ομάδας εθελοντών κτηνιάτρων που δραστηριοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια σε αδέσποτα ζώα και ανακουφίζοντας δημοτικές και ιδιωτικές δομές που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις. Παράλληλα, περιγράφει τις δύσκολες ιστορίες κακοποίησης που έχουν αντιμετωπίσει, καθώς και τη σημαντική συμβολή της ομάδας σε πυρόπληκτα και πλημμυροπαθή ζώα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεχούς στήριξης.

Ειδικός εξηγεί αν «τα παραπανίσια κιλά σε ένα ζωάκι» πρέπει να μας ανησυχήσουν. Ταυτόχρονα, ταξιδεύουμε στον κόσμο του διαδικτύου, απολαμβάνοντας μερικές από τις πιο αγαπημένες και viral στιγμές των τετράποδων φίλων μας.

Δείτε το trailer:

