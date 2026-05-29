Οριστική είναι η αποχώρηση του Γιώργου Αθανασιάδη, από τον Άρη.

Ο Έλληνας κίπερ είπε το δικό του «αντίο» μέσα από το instagram, δηλώνοντας περήφανος για τα όσα έδωσε στους Θεσσαλονικείς, ενώ πλέον... μετακομίζει παραδίπλα, στον Ηρακλή.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Ευχαριστώ πολύ Άρη για όλα και εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Φεύγω νιώθοντας περήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλα τη σεζόν που πέρασε, ξέροντας ότι έδωσα το 100% των δυνάμεών μου.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κόσμο για την αγάπη, τα μηνύματα και τη στήριξή του όλο αυτό το διάστημα. Με πίστη, υπομονή και ταπεινότητα, όλα είναι δυνατά. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς. A_G 33».

