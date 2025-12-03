Ο Άρης κρατούσε τη νίκη και την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων, αλλά ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε 1-1 με ψαλιδάκι του Γιακουμάκη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και έστειλε στην πρώτη τετράδα - άρα και στα προημιτελικά - την ΑΕΚ.

Ο Λεβαδειακός επίσης έχει προκριθεί στους «8» και αναμένεται να τον ακολουθήσουν ο Ολυμπιακός (αν πάρει ένα βαθμό με τον Ηρακλή στο Φάληρο στις 16/12) και ο Παναθηναϊκός (αν νικήσει την Καβάλα την ίδια μέρα, στην πόλη της Μακεδονίας). Αν μία από τις δύο ομάδες δεν τα καταφέρει, τότε το τέταρτο εισιτήριο θα το πάρει η Άρης.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-2-3-1 επέλεξε ο Μανόλο Χιμένεθ, με τον Αθανασιάδη να παίρνει θέση κάτω από τα δοκάρια και τους Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ και Φρίντεκ να είναι στην άμυνα. Μόντσου και Γαλανόπουλος βρέθηκαν στον άξονα, με Πέρεθ, Γένσεν και Παναγίδη πίσω από τον Ντουντού.

Με 4-3-3 πορεύτηκε από την άλλη ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Τσιφτσή στο τέρμα και τους Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα. Οζντόεφ και Μπιάνκο επιλέχτηκαν στον άξονα έχοντας τον Καμαρά μπροστά τους, με Ντεσπόντοφ, Ζίβκοβιτς και Μύθου στην επίθεση.

Το ματς

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα, με τον Αθανασιάδη να αποκρούει εντυπωσιακά την εναέρια προσπάθεια του Μύθου στο έβδομο λεπτό και να έχει απάντηση και στο σουτ του Μιχαηλίδη στο 10’.

Στο 16’, ο τερματοφύλακας του Άρη σταμάτησε και τον Ντεσπόντοφ από τη λευκή βούλα, με τον Βούλγαρο να σπαταλά το πέναλτι που είχε κερδίσει μέσω VAR ο Βολιάκο!

Στο 18', η προσπάθεια του Πέρεθ κόντραρε και πέρασε εκτός εστίας, με τον ίδιο παίκτη να μην μπορεί να νικήσει τον Τσιφτσή δευτερόλεπτα αργότερα.

Η εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς στο 21’ βρήκε σε ετοιμότητα τον Αθανασιάδη, με τον Ντεσπόντοφ να έχει κεφαλιά άουτ στο 35’ και τον Πέρεθ άστοχο σουτ στο αμέσως επόμενο λεπτό.

Στην τελευταία αξιόλογη φάση του πρώτου μέρους, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με συρτό σουτ του Πέρεθ (41’) από πλάγια θέση, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γένσεν στην αρχή της φάσης.

O Ντούντου άνοιξε το σκορ για τον Άρη στο 47' με προβολή μετά από υποδειγματική αντεπίθεση, αλλά στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων, ο Γιακουμάκης με ανάποδο ψαλίδι, διαμόρφωσε το τελικό 1-1, χαρίζοντας στην ουσία την πρόκριση στην ΑΕΚ.

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Νικολακάκης, Κολλιάκος

4ος: Κόκκινος

VAR: Μπέμπεκ, Πουλικίδης

Αιγάλεω, Ηλιούπολη, Καβάλα, ΑΕΛ, Ελλάς Σύρου και Καλλιθέα έχουν αποκλειστεί.

Μαρκό και Ηρακλής διατηρούν μαθηματικές ελπίδες. Η Μαρκό ελάχιστες, ο Ηρακλής αρκετές.

Η θέση του ΠΑΟΚ και του Αστέρα Τρίπολης θα καθοριστεί όταν ολοκληρωθούν όλοι οι αγώνες του θεσμού, αλλά το πιο πιθανό είναι να προκριθούν στους «12»

Πολλά θα κριθούν από τον αυριανό αγώνα Ηρακλής - Παναιτωλικός, με την ομάδα του Αγρινίου να προκρίνεται κατά 99% με ισοπαλία, αλλά να αποκλείεται με ήττα

