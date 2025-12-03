Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παναθηναϊκός 1-0 την Κηφισιά, σε τροχιά τετράδας

Ο Παναθηναϊκός με πολλές αλλαγές στη σύνθεση του, νίκησε την Κηφισιά με 1-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης», ξεπέρασε την ήττα από την ΑΕΚ και «αγκάλιασε» την απ' ευθείας πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, την οποία θα σφραγίσει με νίκη με δύο γκολ διαφορά επί της Καβάλας στις 16 Δεκεμβρίου (εκτός αν σε λίγο ο Άρης δεν νικήσει τον ΠΑΟΚ, τότε θα του αρκεί μία απλή νίκη).

Ο Μπακασέτας ήταν εκείνος που έλυσε τον… γόρδιο δεσμό, σκοράροντας με πέναλτι στο 68’ και δίνοντας στο «τριφύλλι» την τρίτη του νίκη στη διοργάνωση, παρότι ιδανικά θα ήθελε αυτή να ήταν πιο… ευρεία, για το goal average.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με σύστημα 4-2-3-1, τον Λαφόν κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φικάι και Μλαντένοβιτς ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Με τους Τσέριν-Μπρέγκου στα χαφ, τον Μπακασέτα μπροστά τους, ενώ Μαντσίνι και Τζούριτσιτς έπαιξαν στα άκρα και ο Πάντοβιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Η Κηφισιά «κατέβηκε» και αυτή με σχηματισμό 4-2-3-1, τον Ξενόπουλο στην εστία και τους Σμπώκο, Μποτία, Σόουζα και Μαϊντάνα τετράδα στα μετόπισθεν. Ντίας και Αμανί και ήταν το δίδυμο στον άξονα, οι Ζέρσον-Τζίμας στα «φτερά» και ο Πατήρας πίσω από τον προωθημένο Χριστόπουλο.

Το ματς:

Ο ρυθμός ήταν υποτονικός στο ξεκίνημα, με τους γηπεδούχους να έχουν την κατοχή της μπάλας και να πιέζουν ψηλά, για να βγουν σε... θέση βολής αλλά την ομάδα των βορείων προαστίων -που έκλεινε σωστά τους χώρους- να έχει την πρώτη αξιόλογη φάση της αναμέτρησης. Όταν από το γύρισμα του Μαϊντάνα από αριστερά, ο Κότσαρης απέκρουσε, ενώ πρόλαβε και με έξοδο τον Χριστόπουλο σε δεύτερο χρόνο, για να διώξει την μπάλα ο Κώτσιρας από τη μικρή περιοχή, στο 9’.

Με τον Παναθηναϊκό να έχει προβληματική εικόνα στο «χτίσιμο» των επιθέσεων του και στη συνέχεια, χρειάστηκε να φτάσουμε στο 20ο λεπτό για να καταγραφεί η πρώτη του ευκαιρία. Καθώς ο Τζούριτσιτς άνοιξε ωραία στον Μλαντένοβιτς στα αριστερά, εκείνος γύρισε την μπάλα προς το ύψος του πέναλτι, με τον επερχόμενο Μπακασέτα να σουτάρει ψηλά και άστοχα, αφού δεν έβαλε καλά το σώμα του…

Από εκείνο το σημείο και μετά, βέβαια, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ «ζωήρεψε» αρκετά, ανέβηκε μέτρα στο γήπεδο και είχε τις στιγμές της για να βρει το… πολυπόθητο γκολ, αλλά δεν τις αξιοποίησε. Όπως συνέβη στο 24’, με την κεφαλιά του Ίνγκασον, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μπακασέτα.

Ή, πέντε λεπτά μετά, όταν από νέα ωραία ενέργεια του αρχηγού του Παναθηναϊκού, που πέρασε την μπάλα στην «πλάτη» των αντιπάλων στον Τζούριτσιτς, ο Σέρβος στόπαρε και «σούταρε με την μια», αλλά αντί η φάση να μετουσιωθεί σε μια… γκολάρα, η μπάλα κατέληξε πάνω από την εστία!

Η εικόνα παρέμεινε ίδια μέχρι να πάμε στην ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου, καθώς οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο, ενώ είχαν και άλλη μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Με τον δραστήριο Μλαντένοβιτς να γυρίζει στη μικρή περιοχή από αριστερά, εκεί όπου ο Μπρέγκου δεν έπιασε καλά το σουτ, στέλνοντας την μπάλα εκτός εστίας, στο 41ο λεπτό.



MVP: Δεν είναι μόνο ότι πέτυχε το μοναδικό και παράλληλα νικητήριο τέρμα για την ομάδα του, άρα υπήρξε καθοριστικός. Ο Μπακασέτας ήταν μέσα -σχεδόν- σε κάθε καλή φάση του Παναθηναϊκού, προσέγγισε το ματς με την σωστή νοοτροπία και μέχρι να γίνει αλλαγή ήταν στους, ελάχιστους, διακριθέντες!

Η «σφυρίχτρα»: Πέραν της… πατέντας με την λήξη του πρώτου ημιχρόνου πριν καν συμπληρωθούν τα 45 λεπτά, ο Φωτιάς πέρασε μάλλον απαρατήρητος. Καταλόγισε σωστά σε ροή παιχνιδιού και το πέναλτι υπέρ του Ίνγκασον.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας (69' Σιώπης), Ίνγκασον, Φικάι (90'+1' Γέντβαϊ), Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μπρέγκου (69' Μπόκος), Μπακασέτας (77' Ντέσερς), Μαντσίνι, Πάντοβιτς, Τζούριτσιτς.

Έμειναν στον πάγκο: Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Νίκας, Τερζής, Βιλένα, Σβιντέρσκι.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σμπώκος, Μποτία, Σόουζα (60' Πέτκοφ), Μαϊντάνα (80' Λάμψιας), Ντίας, Αμανί (60' Πέρεθ), Ζέρσον (70' Αντόνισε), Πατήρας, Τζίμας (70' Πόμπο), Χριστόπουλος.

Έμειναν στον πάγκο: Ρόμπερτς, Χουχούμης, Έμπο, Κωνσταντακόπουλος, Εσκιβέλ, Μούσιολικ.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας).

Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας (Αχαΐας), Μιχάλης Παπαδάκης (Ηρακλείου).

4ος διαιτητής: Ελένη Αντωνίου (Αχαΐας).

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων).

AVAR: Παναγιώτης Κουκούλας (Λέσβου).

