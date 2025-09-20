Κρουαζιέρα – εμπειρία για Παναθηναϊκό και Παρτίζαν στην Αυστραλία

Λίγες ώρες χαλάρωσης μακριά από τις μπασκετικές υποχρεώσεις είχαν οι αποστολές του Παναθηναϊκού AKTOR και της Παρτίζαν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Η διοργανώτρια αρχή του NBL πρόσφερε στις δύο ομάδες μια ξεχωριστή εμπειρία, με μίνι κρουαζιέρα στον ποταμό Παραμάτα και δείπνο με φόντο τα φώτα της αυστραλιανής μεγαλούπολης.

Οι παίκτες και και οι προπονητές των δύο ομάδων - με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να συνδέει τους δύο συλλόγους - έμειναν εντυπωσιασμένοι από τα τοπία, με την Όπερα του Σίδνεϊ φωτισμένη να κλέβει την παράσταση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.