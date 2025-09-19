Την περιήγησή του στην Αυστραλία στο πλαίσιο του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» συνεχίζει ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» μετά τη Μελβούρνη, έφτασαν στο Σίδνεϊ όπου το μεσημέρι της Κυριακής στις 12:00 ώρα Ελλάδας, θα αντιμετωπίσουν σε μια ακόμη φιλική αναμέτρηση, την Αδελαΐδα.

Η αποστολή του «τριφυλλιού» έφτασε με πτήση τσάρτερ στο Σίδνεϊ, μαζί με εκείνη της Παρτίζαν και με την άφιξή τους στην πόλη, φωτογραφήθηκαν μπροστά από το σύμβολό της την Opera!

Μάλιστα στο... backstage της φωτογράφισης, ξεχώρισε το ιδιαίτερο «πηγαδάκι» που έστησαν, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, μαζί με τον αρχηγό της ομάδας, Κώστα Σλούκα και τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

