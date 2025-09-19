Ξεχωριστή μέρα για τον Φώτη Ιωαννίδη η Πέμπτη (18/09), καθώς πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο Champions League , ένα όνειρο για πολλούς ποδοσφαιριστές.

Ο 25χρονος επιθετικός, που λίγες ημέρες πριν είχε κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο πρωτάθλημα, μπήκε στο παιχνίδι με την Καϊράτ Αλμάτι στο 61', αντικαθιστώντας τον Λουίς Σουάρες, στη νίκη της ομάδας του με 5-1.

Μετά τον αγώνα, ο Ιωαννίδης δημοσίευσε στον λογαριασμό στο Instagram: «Βραδιές Champions League», δείχνοντας τον ενθουσιασμό του για αυτήν την πρώτη του συμμετοχή.

