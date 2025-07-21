Μπορεί ο Παναθηναϊκός να ταξιδεύει για Γλασκώβη, ωστόσο αυτό δεν τον εμπόδισε να ανακοινώσει μια ακόμα μεταγραφή σήμερα (21/07)…

Για τον Κωνσταντίνο Κότσαρη ο λόγος, με τον 28χρονο τερματοφύλακα να επιστρέφει στο «τριφύλλι» μετά από μια πενταετία, προκειμένου να κλείσει την τριάδα των γκολκίπερ της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού.

Ο Κότσαρης, που υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τους «πράσινους», αποτελεί το πέμπτο απόκτημα του Παναθηναϊκού μέσα στο καλοκαίρι, ενώ ως «προϊόν» της Ακαδημίας του θα μπει και στην ευρωπαϊκή λίστα της UEFA, ανοίγοντας μια επιπλέον θέση!

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κότσαρη. Ο 28χρονος γκολκίπερ, ο οποίος ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις Ακαδημίες του Τριφυλλιού, επιστρέφει στην ομάδα έπειτα από μια πενταετία υπογράφοντας διετές συμβόλαιο.

Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου 1996 στην Αθήνα. Εντάχθηκε στις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού από τον Αήττητο Σπάτων το 2007 σε ηλικία 11 ετών. Το ταλέντο του ξεχώρισε εξαρχής. Έπαιξε βασικός σε όλες τις μικρές ομάδες του Τριφυλλιού, ενώ παράλληλα έγινε μέλος και των αντίστοιχων εθνικών ομάδων.

Τον Μάρτιο του 2014, προτού συμπληρώσει τα 18, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με το Τριφύλλι διάρκειας τριών ετών. Το ίδιο καλοκαίρι πήρε για πρώτη φορά μέρος στην προετοιμασία της επαγγελματικής ομάδας του Παναθηναϊκού. Το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Πρασίνων πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2015 σε ματς Κυπέλλου με τα Χανιά.

Το καλοκαίρι του 2016 υπέγραψε την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2018 και λίγο αργότερα παραχωρήθηκε με δανεισμό στην κυπριακή Ομόνοια. Επέστρεψε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2017 ακολουθώντας και πάλι την προετοιμασία της ομάδας. Τον Αύγουστο ανανέωσε εκ νέου το συμβόλαιό του με το Τριφύλλι μέχρι το 2021. Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Super League σε εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1-1) στις 11 Νοεμβρίου 2018, αντικαθιστώντας στο 49’ τον τραυματία Σωκράτη Διούδη. Και ήταν εξαιρετικός στην απόδοσή του…

Τον Σεπτέμβριο του 2020 μετακινήθηκε στον Απόλλωνα Σμύρνης κλείνοντας τον πρώτο κύκλο του στον Παναθηναϊκό. Με την Ελαφρά Ταξιαρχία αγωνίστηκε για τρεις σεζόν μέχρι το 2023, ενώ την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2023-24) φόρεσε τη φανέλα της Athens Kallithea την οποία βοήθησε να επιστρέψει στη Super League.

Το καλοκαίρι του 2024 αποκτήθηκε από την Καλαμάτα, με την οποία πρωταγωνίστησε στη Super League 2 καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος γκολκίπερ του Β’ ομίλου.

