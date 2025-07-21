Την πρόθεσή του να βοηθήσει να χτιστεί μια δυναστεία από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην Ευρώπη έκανε γνωστή ο Βασίλιε Μίσιτς στις πρώτες του δηλώσεις κατά την άφιξή του στο Ισραήλ.

«Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, είναι πολύ αργά. Είμαι πολύ χαρούμενος, το ταξίδι ήταν μακρύ για μένα και είμαι πολύ χαρούμενος που έφτασα εδώ. Η ιδέα ήταν να συμμετάσχω σε ένα νέο πρότζεκτ, που χτίζει για ένα καλύτερο μέλλον. Ταυτόχρονα, επικοινώνησα με τον Δημήτρη Ιτούδη πριν από πολύ καιρό για να συνεργαστούμε και με την επιπλέον προσπάθεια του Όφερ Γιανάι, όλα πήγαν καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος που φτάνω στο Τελ Αβίβ, είναι μια από τις πιο όμορφες πόλεις και χαίρομαι που ξεκινάω ένα νέο ταξίδι, μια νέα αρχή», ήταν τα πρώτα του λόγια και συνέχισε:

«Γνωρίζω πολλά, γνωρίζω για τον κόσμο, γνωρίζω ότι υπάρχει μια μακρά και σπουδαία ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνώριζα πολλά πριν από αυτό, αλλά πέρυσι ο σύλλογος σημείωσε μεγάλη επιτυχία κερδίζοντας το EuroCup, και η Χάποελ καθιερώθηκε ως ένα πολύ ενδιαφέρον project στην EuroLeague. Νομίζω ότι έχουμε χτίσει μια εξαιρετική ομάδα εδώ, με κάποιους παίκτες που έμειναν και κάποιους νέους παίκτες και νομίζω ότι με τη σωστή προσέγγιση και με πολλή δουλειά, ευκαιρία να χτίσουμε μια δυναστεία εδώ», τόνισε.

Τέλος ανέφερε για την τεταμένη ατμόσφαιρα στο Ισραήλ και τον πόλεμο…

«Για να είμαι ειλικρινής, όλοι ακολουθούσαν την επικαιρότητα, όπως και η χώρα μου. Είχα, ήδη, πει στον Όφερ ότι κι εγώ προέρχομαι από μια χώρα που θα είχε πολλές προκλήσεις, αλλά ‘εφόσον είναι ασφαλής για εσένα, τότε είναι ασφαλής και για μένα’. Δεν είναι κάτι που με τρομάζει, νομίζω ότι φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, τους ενώνει περισσότερο. Νομίζω ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να έρθω και δεν βλέπω κανένα πρόβλημα», κατέληξε.

Welcome to Tel-Aviv 🛩️👹 pic.twitter.com/9pQEylHBjz — Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) July 21, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.