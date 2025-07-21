Ο Πολ Γκασκόιν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο το βράδυ της Παρασκευής, αφού κατέρρευσε στο σπίτι του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, ο Άγγλος θρύλος του ποδοσφαίρου βρέθηκε ημιλιπόθυμος στο υπνοδωμάτιό του από έναν φίλο του στο Πουλ, του Ντόρσετ.

Ο Γκασκόιν, που έγινε γνωστός κυρίως από τη θητεία του στην Τότεναμ, εισήχθη άμεσα σε μονάδα <εντατικής θεραπείας, πριν μεταφερθεί σε μονάδα οξέων περιστατικών. Η κατάστασή του το βράδυ του Σαββάτου θεωρείται σταθερή και εκτός άμεσου κινδύνου.

Ωστόσο, αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για κάποιο χρονικό διάστημα.

Ο φίλος του που τον εντόπισε, Στιβ Φόστερ, δήλωσε ότι ο «Γκάζα» «θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσοι του έχουν εκφράσει τη στήριξή τους μέχρι τώρα – πολλοί παλιοί φίλοι του εύχονται να αναρρώσει πλήρως και να επιστρέψει στα καλύτερά του».

Ο Φόστερ πρόσθεσε: «Ο Πολ είναι στο νοσοκομείο, που είναι το καλύτερο μέρος για να βρίσκεται αυτή τη στιγμή».

Για την πορεία της υγείας του ενημερώνονται διαρκώς η κόρη του, Μπιάνκα, οι δύο αδερφές του, καθώς και παλιοί συμπαίκτες του όπως οι Πίτερ Μπέαρντσλι, Κρις Γουόλντλ, Πολ Μέρσον και Βίνι Τζόουνς.

Ο 58χρονος, που μέτρησε 57 συμμετοχές με την εθνική Αγγλίας, έγινε εθνικό σύμβολο κατά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990, με τα δάκρυά του μετά τον αποκλεισμό από τη Δυτική Γερμανία να συγκινούν εκατομμύρια φιλάθλους.

Είχε σπουδαία καριέρα σε συλλογικό επίπεδο, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας με την Τότεναμ και δύο πρωταθλημάτων Σκωτίας με τη Ρέιντζερς.

Στο Euro 1996 κέρδισε ξανά τις καρδιές των φιλάθλων με ένα εντυπωσιακό γκολ κόντρα στη Σκωτία, σε μια διοργάνωση στην οποία πολλοί τον είχαν ήδη «ξεγράψει».

Ωστόσο, ο ταλαντούχος μέσος αντιμετώπισε σοβαρά προσωπικά προβλήματα, τόσο κατά τη διάρκεια της καριέρας του όσο και μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση το 2004.

Η τελευταία αυτή περιπέτεια υγείας του ακολούθησε το κλείσιμο της εταιρείας του, Gazza8 Limited, στις αρχές Ιουλίου, επειδή δεν κατέθεσε εγκαίρως τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία. Η εταιρεία είχε ιδρυθεί το 2019 για να διαχειρίζεται τα έσοδά του από τηλεοπτικές εμφανίσεις, ντοκιμαντέρ και μια προγραμματισμένη ταινία για τη ζωή του.

Πολλοί φίλαθλοι έσπευσαν να του ευχηθούν ταχεία ανάρρωση μέσω των social media.

Ένας έγραψε: «Ελπίζουμε να αναρρώσεις γρήγορα, Γκάζα». Ένας φίλος της Ρέιντζερς σημείωσε: «Ελπίζω ο Γκάζα να επανέλθει σύντομα. Είχα την τύχη να τον συναντήσω μερικές φορές – πάντα μια ξεχωριστή προσωπικότητα».

Ένας οπαδός της Τότεναμ είπε: «Περαστικά Γκάζα! Θρύλος της Σπερς και ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών». Αντίστοιχα, ένας φίλος της Νιούκαστλ σχολίασε: «Ευχόμαστε στον θρύλο της Νιούκαστλ, Πολ Γκασκόιν, ταχεία ανάρρωση. Είμαστε όλοι μαζί σου, Γκάζα».

Ο Γκασκόιν αγωνίστηκε με επιτυχία στις Νιούκαστλ, Τότεναμ και Ρέιντζερς, ενώ έκανε το μεγάλο βήμα στο εξωτερικό με τη μεταγραφή του στη Λάτσιο το καλοκαίρι του 1992. Παρά τους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν, κέρδισε τις καρδιές των φιλάθλων της με το γκολ ισοφάρισης κόντρα στη Ρόμα στο ντέρμπι της Ρώμης.

Ο γεννημένος στο Γκέιτσχεντ άσος φόρεσε επίσης τη φανέλα των Μίντλεσμπρο, Έβερτον, Μπέρνλι, Μπόστον Γιουνάιτεντ και της κινεζικής Γκανσού Τιανμά κατά τη διάρκεια της 19χρονης καριέρας του.

