Για τη Γλασκώβη «πέταξε» σήμερα (21/07) στις 9:40 το πρωί η αποστολή του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της αυριανής (22/07) πρώτης αναμέτρησης του «τριφυλλιού» με τη Ρέιντζερς, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του φετινού Champions League.

Το ευχάριστο για τον Ρουί Βιτόρια είναι πως, με εξαίρεση τον τιμωρημένο από πέρυσι Φίλιπ Μλαντένοβιτς, δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα απουσιών.

Μάλιστα, στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς στη Σκωτία συμπεριλήφθηκε και ο νεοαποκτηθέντας Αλμπάν Λαφόν.

Από εκεί και πέρα, η πτήση τσάρτερ που μεταφέρει την «πράσινη» αποστολή είναι προγραμματισμένη να φτάσει στις 14:00 στη Γλασκώβη.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα προπονηθούν σήμερα στις 20:30 ώρα Ελλάδας στο «Άιμπροξ Παρκ», ενώ στις 19:45 θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ο Βιτόρια.

