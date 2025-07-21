Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αναχώρησε για Γλασκώβη η αποστολή του Παναθηναϊκού

Για Σκωτία αναχώρησε στις 09:40 η 22μελής αποστολή του Παναθηναϊκού, καθώς αύριο θα αντιμετωπίσει τη Ρέιντζερς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League

Παναθηναϊκός

Για τη Γλασκώβη «πέταξε» σήμερα (21/07) στις 9:40 το πρωί η αποστολή του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της αυριανής (22/07) πρώτης αναμέτρησης του «τριφυλλιού» με τη Ρέιντζερς, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του φετινού Champions League.

Το ευχάριστο για τον Ρουί Βιτόρια είναι πως, με εξαίρεση τον τιμωρημένο από πέρυσι Φίλιπ Μλαντένοβιτς, δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα απουσιών.

Μάλιστα, στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς στη Σκωτία συμπεριλήφθηκε και ο νεοαποκτηθέντας Αλμπάν Λαφόν.

Από εκεί και πέρα, η πτήση τσάρτερ που μεταφέρει την «πράσινη» αποστολή είναι προγραμματισμένη να φτάσει στις 14:00 στη Γλασκώβη.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα προπονηθούν σήμερα στις 20:30 ώρα Ελλάδας στο «Άιμπροξ Παρκ», ενώ στις 19:45 θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ο Βιτόρια.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Champions League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark