ΝΒΑ: Κορυφαία φάση της χρονιάς η τάπα του Αντετοκούνμπο στον Λεμπρόν - Δείτε βίντεο

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μην προχώρησε στα playoffs του ΝΒA, να πολυσυζητήθηκε για τις δηλώσεις του περί «επιτυχίας» και να κρίθηκε αυστηρά από τον μάγο του μπάσκετ Σακίλ Ο' Νιλ, όμως χάρισε πλούσιες μπασκετικές φάσεις στο κοινό που μένουν αξέχαστες.



Στην τελευταία ψηφοφορία που διενέργησε η Λίγκα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αποδείχθηκε ότι αντιπροσωπεύει έναν από τους πιο θεαματικούς παίκτες στο ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα η διοργάνωση αναζήτησε τις κορυφαίες φάσεις της σεζόν και οι οπαδοί τοποθέτησαν στην πρώτη θέση την κορυφαία τάπα του Greek Freak στον Λεμπρόν Τζέιμς.





🌟 DUNK OF THE YEAR

🌟 HANDLE OF THE YEAR

🌟 ASSIST OF THE YEAR

🌟 BLOCK OF THE YEAR

🌟 PHOTO OF THE YEAR

🌟 STYLE OF THE YEAR



Presenting the winners of the 2022-23 regular season #NBAFanFavorites as voted by you!