Παγκόσμιο ρεκόρ του σε 25άρα πισίνα σημείωσε ο Λεόν Μαρσάν, σήμερα στη Σιγκαπούρη, στο πλαίσιο του τελευταίου φετινού αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο κολύμβησης. Ο Γάλλος τετράκις Ολυμπιονίκης του Παρισιού έκανε μία καταπληκτική κούρσα στα 200μ. μικτή ατομική και τερμάτισε σε 1:48.88, καταρρίπτοντας μετά από σχεδόν 12 χρόνια το ρεκόρ του Αμερικανού Ράιαν Λόχτε (1:49.63), το οποίο είχε σημειωθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2012 στην Κωνσταντινούπολη.

Σημειώνεται ότι ο Μαρσάν έχει «αγγίξει» το αντίστοιχο παγκόσμιο ρεκόρ του Λόχτε και στην 50άρα πισίνα, το οποίο «αντέχει» από το 2011, πλησιάζοντάς το σε απόσταση έξι εκατοστών του δευτερολέπτου (1:54.06 έναντι 1:54.00), στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Παγκόσμιο ρεκόρ σημειώθηκε όμως και στα 100μ. ύπτιο γυναικών, με την Αμερικανίδα Ρέγκαν Σμιθ να πετυχαίνει επίδοση 54.27, βελτιώνοντας περαιτέρω το 54.41 που είχε πετύχει την προηγούμενη εβδομάδα, στο μίτινγκ του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ιντσέον της Νότιας Κορέας. Στα 50μ. πεταλούδα γυναικών, η Αμερικανίδα Κέιτ Ντάγκλας πρώτευσε με 24.42, μόλις τέσσερα εκατοστά του δευτερολέπτου μακριά από το παγκόσμιο ρεκόρ που έχει από το 2009 η Τερέζ Αλσχάμαρ από τη Σουηδία (24.38).

