Τη δεύτερή τούς προπόνηση υπό τις οδηγίες του Ρουί Βιτόρια, πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής (1/11) οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ενόψει και της σημαντικής εκτός έδρας αναμέτρησης της 10ης αγωνιστικής με αντίπαλο τον Βόλο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, ο οποίος θα παρουσιαστεί και επίσημα από την «πράσινη» ΠΑΕ στο Κορωπί στις 15:30, δεν είχε μόνο τον Γιώργο Νίκα στη διάθεσή τού, ο οποίος απουσίαζε δικαιολογημένα εξαιτίας του θανάτου του πατέρα του.

Στη σημερινή προπόνηση ο Ρουί Βιτόρια έδωσε έμφαση στις ασκήσεις ανάπτυξης του παιχνιδιού, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με δουλειά στις στατικές φάσεις.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου:

«Με πρωινή προπόνηση την Παρασκευή το πρωί στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Βόλο (03/11, 17:00), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν ασκήσεις ανάπτυξης παιχνιδιού και ολοκλήρωσαν με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Δικαιολογημένα απών ήταν ο Γιώργος Νίκας.»

