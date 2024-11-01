Βροντερό «παρών» αναμένεται να δώσουν οι Έλληνες φίλαθλοι στην πολυαναμενόμενη αναμέτρηση της Εθνικής ομάδας απέναντι στην Αγγλία στις 14 Νοεμβρίου.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί πως βρίσκονται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια και μέχρι στιγμής επικρατεί χαμός. Μπορεί το παιχνίδι να γίνεται στο ΟΑΚΑ, όμως όπως όλα δείχνουν το παιχνίδι θα είναι sold out.

Η αναμονή για ένα «μαγικό χαρτάκι» ξεπερνάει της δύο ώρες, με τους φιλάθλους να περιμένουν καρτερικά τη σειρά του για να προμηθευτούν ένα εισιτήριο που θα τους εξασφαλίσει μία θέση σε αυτό το σημαντικό ματς, για την 5η αγωνιστική του Nations League.

Μάλιστα ήδη μέσα σε μόλις δύο ώρες έχουν κάνει «φτερά» 10.000 εισιτήρια και ο αριθμός αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς όσο η ώρα περνάει.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.