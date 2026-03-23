Κολομβία: Νεκρός 18χρονος ποδοσφαιριστής

Στο πένθος βυθίστηκε η Κολομβία, αφού χθες αργά το βράδυ απεβίωσε ο 18χρονος Σαντιάγκο Καστριγιόν, είχε καταρρεύσει στη διάρκεια ενός ματς της Μιγιονάριος  

Ποδοσφαιριστής

Θλίψη στην Κολομβία, λόγω του πρόωρου και τόσο άδικου θανάτου του Σαντιάγκο Καστριγιόν!

Όπως ενημέρωσε και επίσημα η Μιγιονάριος, ο 18χρονος κατέρρευσε το περασμένο Σάββατο (21/03), στη διάρκεια μιας αναμέτρησης σε τουρνουά κάτω των 20 ετών.

Εξετάστηκε αρχικά από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας από την Μπογκοτά και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο σε μεγάλο νοσοκομείο στα βόρεια της πόλης. Όπου και έλαβε την εντατική φροντίδα από τους αρμόδιους ειδικούς γιατρούς.

Παρά τις μεγάλες ιατρικές προσπάθειες, ωστόσο, ο Καστριγιόν δεν κατάφερε να επανέλθει με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του, σήμερα (23/03) τα ξημερώματα. Έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, αλλά και φίλους όπως και αντιπροσωπεία συμπαικτών του στην Μιγιονάριος.

Η κολομβιανή ομάδα μάλιστα φρόντισε να «ντύσει» στα ασπρόμαυρα τους λογαριασμούς της στα social media, ως μια ελάχιστη ένδειξη πένθους.

Πηγή: sport-fm.gr

