Κολομβία: Νεκρός 18χρονος ποδοσφαιριστής

Θλίψη στην Κολομβία, λόγω του πρόωρου και τόσο άδικου θανάτου του Σαντιάγκο Καστριγιόν!

Όπως ενημέρωσε και επίσημα η Μιγιονάριος, ο 18χρονος κατέρρευσε το περασμένο Σάββατο (21/03), στη διάρκεια μιας αναμέτρησης σε τουρνουά κάτω των 20 ετών.

Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.



Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026

Εξετάστηκε αρχικά από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας από την Μπογκοτά και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο σε μεγάλο νοσοκομείο στα βόρεια της πόλης. Όπου και έλαβε την εντατική φροντίδα από τους αρμόδιους ειδικούς γιατρούς.

Παρά τις μεγάλες ιατρικές προσπάθειες, ωστόσο, ο Καστριγιόν δεν κατάφερε να επανέλθει με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του, σήμερα (23/03) τα ξημερώματα. Έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, αλλά και φίλους όπως και αντιπροσωπεία συμπαικτών του στην Μιγιονάριος.

Η κολομβιανή ομάδα μάλιστα φρόντισε να «ντύσει» στα ασπρόμαυρα τους λογαριασμούς της στα social media, ως μια ελάχιστη ένδειξη πένθους.

