Τεντόγλου: Δεν ξέρω τι έφταιξε, νιώθω καλά και έτοιμος να πάω μακριά

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν μπόρεσε να βγάλει ένα μεγάλο άλμα στον τελικό του μήκους, τερματίζοντας στην 6η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξάγεται στο Τορούν της Πολωνίας.

Μετά από την ολοκλήρωση των προσπαθειών του, ο 28χρονος Ολυμπιονίκης έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει τι φταίει που δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα, προσθέτοντας ότι περίμενε κάτι καλύτερο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:



«Δεν ξέρω τι δεν πάει καλά, νόμιζα ότι θα βγει κάτι καλό μετά το πρώτο άλμα. Ήμουν καλά και στο πρώτο άλμα πίστευα πως μπορώ να το κάνω. Δεν κατάφερα μέσα στον αγώνα να βελτιώσω το πάτημα μου. Όλες οι προσπάθειες ήταν καλές και ήταν μακριά, ωστόσο το πρόβλημα ήταν ότι πατούσα πίσω. Είχα και μια μικρή ενόχληση στο πόδι, στο σημείο που με πόνεσε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.



Δεν ξέρω τι έφταιξε, σίγουρα πρέπει να το βρω και να το διορθώσω για τη συνέχεια και ενόψει των αγώνων του καλοκαιριού. Φέτος τα πράγματα δεν είναι όπως πέρυσι που είχα διάφορα θέματα, νιώθω καλά και έτοιμος να πάω μακριά και η προπόνηση έχει πάει πολύ καλά μέχρι τώρα. Στο τελευταίο άλμα κατάφερα να αντιδράσω, ωστόσο δεν ήταν όσο μεγάλο έπρεπε».

