Άρης: Η χειρότερη επιθετική επίδοση της ιστορίας του

Η φετινή εικόνα του Άρη αποτυπώνεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στους αριθμούς.

Οι «κιτρινόμαυροι» ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League με ένα αρνητικό ρεκόρ που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Με μόλις 20 γκολ σε 26 αγωνιστικές, ο Άρης κατέγραψε τη χειρότερη επιθετική επίδοση της ιστορίας του σε πρωτάθλημα αυτού του φορμάτ, ξεπερνώντας αρνητικά ακόμη και σεζόν που κρίθηκαν οριακά για την παραμονή του.

Το προηγούμενο χαμηλό είχε σημειωθεί τη σεζόν 1962-63, όταν η ομάδα είχε πετύχει 22 γκολ σε 30 αγώνες. Στο σύγχρονο φορμάτ των 26 αγωνιστικών, η χειρότερη επίδοση ήταν τα 25 τέρματα της σεζόν 2001-02.

Η φετινή συγκομιδή των 20 γκολ επιβεβαιώνει το σοβαρό πρόβλημα παραγωγικότητας, με τον Άρη να δυσκολεύεται να δημιουργήσει και κυρίως να τελειώσει τις φάσεις.

Η ήττα από τον ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (0-2) ήρθε να ενισχύσει τη γενικότερη εικόνα. Παρά την κατοχή και την πίεση στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις απέναντι σε μια καλά οργανωμένη άμυνα.

Ο εντός έδρας απολογισμός (2 νίκες, 9 ισοπαλίες, 2 ήττες) δεν είναι ο χειρότερος στην ιστορία του συλλόγου, ωστόσο κατατάσσεται ανάμεσα στους πιο αδύναμους, δείχνοντας τη δυσκολία της ομάδας να «καθαρίσει» παιχνίδια μπροστά στο κοινό της.

