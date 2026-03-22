Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Εκτός μεταλλίων και στην έκτη θέση ο Τεντόγλου

Μακριά από τον καλό εαυτό του έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν. Με καλύτερο άλμα στα 8,19μ. στην έκτη και τελευταία προσπάθεια του, ο δις «χρυσός» Ολυμπιονίκης κατέλαβε την έκτη θέση στον τελικό του μήκους, χωρίς να καταφέρει να διακριθεί.

Ο νικητής της διοργάνωσης το 2022 και το 2024 έδωσε συνέχεια στις «χαμηλές πτήσεις» της χρονιάς και από νωρίς τέθηκε εκτός βάθρου.

Στο φινάλε των πρώτων προσπαθειών, ο Τεντόγλου βρισκόταν στην τέταρτη θέση με 8,09μ., πίσω από τον Σαραμπογιούκοβ (8,22μ.), τον Μπάλντε (8,17μ.), και τον Φουρλάνι (8,16μ.). Στη δεύτερη προσπάθεια, ο Έλληνας πρωταθλητής προσγειώθηκε στα 8,15μ., διατηρώντας τη θέση του στην πρώτη πεντάδα. Στην τρίτη και τέταρτη προσπάθεια σημείωσε 8,06μ. και 8,00μ. αντίστοιχα, ενώ στην πέμπτη προσπάθεια επέστρεψε με 8,12μ.

Στην έκτη και τελευταία προσπάθεια, ο Τεντόγλου προσγειώθηκε στα 8,19μ., ολοκληρώνοντας τον αγώνα του στην έκτη θέση.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πορτογάλος Μπαλντέ με 8,46μ.

Πηγή: skai.gr

