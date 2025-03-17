Ακόμη ένας εξαιρετικός επιθετικός ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Λίγες ημέρες μετά τον Άλβαρο Νεγρέδο και ο Κέβιν Γκαμεϊρό, έριξε την «αυλαία» της σπουδαίας καριέρας του, έχοντας μετρήσει 20 χρόνια στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Ο 37χρονος Γάλλος στράικερ ξεκίνησε την καριέρα του στην ομάδα του Στρασβούργου με την οποία συνολικά κατέγραψε 170 συμμετοχές και στις δυο του θητείες πετυχαίνοντας 4 τέρματα και μοιράζοντας εννέα ασίστ.

Μεταξύ άλλων αγωνίστηκε στη Λοριάν, την Παρί, τη Σεβίλλη, την Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Βαλένθια και όντας ανενεργός από τον Ιούλιο, αποφάσισε να «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Μεταξύ άλλων αγωνίστηκε σε 13 παιχνίδια με την εθνική Γαλλίας σκοράροντας τρία τέρματα.

Συνολικά σε 730 ματς μέτρησε 250 τέρματα, ενώ κατέκτησε 4 φορές το Europa League, μια το Κύπελλο Ισπανίας, αλλά και ένα Σούπερ Καπ Γαλλίας με την Παρί το 2013.

