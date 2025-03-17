«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Δείτε το trailer:

Οι υπόγειες διασυνδέσεις των χούλιγκαν και ο νέος κύκλος βίας. Στο studio, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην υφυπουργός Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής.

Το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σχολιάζουν ο πρόεδρος της Super League 2 Πέτρος Μαρτσούκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας Σάββας Δημητριάδης, ο πρώην διεθνής διαιτητής Πέτρος Κωνσταντινέας και οι δημοσιογράφοι Γιώργος Μπούζος και Μαίρη Μπενέα.

#DikiSkai

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.50, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.