Ολυμπιακός: Επίσημη η καταγγελία στην Ευρωλίγκα για τη χειρονομία του Ναν

Το' πε και το' κανε! Ο Ολυμπιακός κατήγγειλε κι επίσημα στην Ευρωλίγκα την κίνηση του Κέντρικ Ναν να κάνει χειρονομία προς το κοινό στο ντέρμπι των αιωνίων για την Ευρωλίγκα την Παρασκευή στο ΣΕΦ.



Οι «ερυθρόλευκοι» προσκόμισαν και τις αποδείξεις για την κίνηση του Αμερικανού γκαρντ του Παναθηναϊκού μετά από ένα κάρφωμα να γυρίσει και να υψώσει τα μεσαία δάχτυλα των δυο χεριών του, επιζητώντας ουσιαστικά την τιμωρία του.

H Eυρωλίγκα, που πιθανότατα θα εξέταζε ούτως ή άλλως τη φάση αυτεπάγγελτα, αναμένεται να αποφασίσει για πιθανή τιμωρία του Ναν. Επειδή ο πειθαρχικός κώδικας της διοργάνωσης δεν είναι δημοσιοποιημένος, είναι άγνωστο πώς θα λειτουργήσει ο ανεξάρτητος δικαστής που συνήθως επιλαμβάνεται τέτοιων υποθέσεων. Είναι, λοιπόν, άγνωστο και το αν ο κορυφαίος σκόρερ του Παναθηναϊκού θα τιμωρηθεί με κάποιο πρόστιμο ή με αποκλεισμό ενός αγώνα ή ακόμη και το αν θα θεωρηθεί υπότροπος, γιατί είχε τιμωρηθεί ήδη με έναν αγώνα μετά από έντονη διαμαρτυρία προς τους διαιτητές στον αγώνα με την Παρτίζαν.



Σημειώνεται πως ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρασκευή την ουραγό Άλμπα στο ΟΑΚΑ, ενώ την επόμενη εβδομάδα παίζει με τη Μακάμπι στο Βελιγράδι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.