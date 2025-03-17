Νοβίτσκι: «Ακόμη με πονά η ανταλλαγή του Ντόντσιτς»

Στο NBA ο Ντιρκ Νοβίτσκι έβλεπε τον Λούκα Ντόντσιτς ως άξιο συνεχιστή του δικού του έργου στο Ντάλας και έτσι πονάει να τον βλέπει με τη φανέλα των Λέικερς, μετά την απόφαση των Μάβερικς να τον ανταλλάξουν.

«Σοκαρίστηκα όταν το έμαθα. Ήμουν στις Μαλδίβες, χαλάρωνα στην παραλία και ετοιμαζόμουν να μαζέψω τα πράγματά μου, όταν ξαφνικά το τηλέφωνό μου πήρε… φωτιά. Διάβασα την είδηση και αρχικά ήμουν σε σοκ. Προσπαθούσα να δω αν είναι αλήθεια και μου πήρε λίγη ώρα για να σιγουρευτώ. Δεν περίμενα ποτέ οι Μάβερικς να δώσουν με ανταλλαγή τον Λούκα. Για μένα ήταν εντελώς αναπάντεχο», τόνισε ο Γερμανός θρύλος των «Μαβς», με τους οποίους κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2011.

«Ακόμη δεν έχω συνηθίσει να βλέπω τον Λούκα με τη φανέλα των Λέικερς και θα μου πάρει καιρό, εβδομάδες ή και μήνες για να αρχίσω να το νιώθω φυσιολογικό. Εγώ θα παραμείνω για πάντα φίλος των Μάβερικς, ό,τι κι αν γίνει, αλλά αυτή η ανταλλαγή πραγματικά με πόνεσε. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να την επεξεργαστώ και να προχωρήσω», πρόσθεσε.

