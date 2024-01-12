Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κετσετζόγλου: «Ο Πινέδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μπακ και με τον Παναθηναϊκό»

Ο Κώστας Κετσετζόγλου αναφέρθηκε στις σκέψεις για την 11άδα του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, αλλά και τα μεταγραφικά

ΑΕΚ

Αρκετά πιθανό είναι ο Ορμπελίν Πινέδα να χρησιμοποιηθεί ως μπακ στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στην Opap Arena, όπως τόνισε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Κετσετζόγλου.

«Ο Σιντιμπέ είναι η μόνη αμφιβολία, να δούμε αν θα προπονηθεί σήμερα. Αν δεν είναι διαθέσιμος, είτε θα μείνει ο Πινέδα δεξί μπακ και θα παίξουν στο κέντρο Γιόνσον-Σιμάνσκι με τον Ρότα αριστερό μπακ, είτε θα παίξει δεξί μπακ ο Ρότα και αριστερό ο Πήλιος. Πιο πιθανό είναι το πρώτο σενάριο. Στόπερ θα είναι ο Βίντα και ο Κάλενς. Στην κορυφή θα είναι ο Γκαρσία, πίσω του έχει προβάδισμα ο Τσούμπερ αλλά πλέον υπάρχει και ο Αραούχο. Δεξιά συνήθως στα ντέρμπι παίζει ο Άμραμπατ και αριστερά θα είναι ο Γκατσίνοβιτς», τόνισε.

Για τα μεταγραφικά ανέφερε πως «… δεν υπάρχει κάποια μεταγραφή που είναι κοντά στο να ολοκληρωθεί. Η ΑΕΚ πάει για πλάγιο μπακ, ίσως και δύο, καθώς επίσης για μεσοεπιθετικό και χαφ».

Τέλος, διευκρίνισε σχετικά με την ενδεκάδα στο πρώτο ματς Κυπέλλου απέναντι στον Άρη πως «… η ΑΕΚ δεν έκανε ροτέισον με τον Άρη επειδή έρχεται το ματς με τον Παναθηναϊκό. Από πέρσι ο Αλμέιδα είχε καθιερώσει την ομάδα Κυπέλλου, θυμίζω πως και πέρσι έπαιξε με τον Ολυμπιακό με ανάλογη ενδεκάδα ενώ ακολουθούσε ένα πολύ πιο εύκολο παιχνίδι. Όλη η πορεία μέχρι τον τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ έγινε με πολλές αλλαγές».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ Superleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark