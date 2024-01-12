Κετσετζόγλου: «Ο Πινέδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μπακ και με τον Παναθηναϊκό»

Αρκετά πιθανό είναι ο Ορμπελίν Πινέδα να χρησιμοποιηθεί ως μπακ στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στην Opap Arena, όπως τόνισε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Κετσετζόγλου.



«Ο Σιντιμπέ είναι η μόνη αμφιβολία, να δούμε αν θα προπονηθεί σήμερα. Αν δεν είναι διαθέσιμος, είτε θα μείνει ο Πινέδα δεξί μπακ και θα παίξουν στο κέντρο Γιόνσον-Σιμάνσκι με τον Ρότα αριστερό μπακ, είτε θα παίξει δεξί μπακ ο Ρότα και αριστερό ο Πήλιος. Πιο πιθανό είναι το πρώτο σενάριο. Στόπερ θα είναι ο Βίντα και ο Κάλενς. Στην κορυφή θα είναι ο Γκαρσία, πίσω του έχει προβάδισμα ο Τσούμπερ αλλά πλέον υπάρχει και ο Αραούχο. Δεξιά συνήθως στα ντέρμπι παίζει ο Άμραμπατ και αριστερά θα είναι ο Γκατσίνοβιτς», τόνισε.

Για τα μεταγραφικά ανέφερε πως «… δεν υπάρχει κάποια μεταγραφή που είναι κοντά στο να ολοκληρωθεί. Η ΑΕΚ πάει για πλάγιο μπακ, ίσως και δύο, καθώς επίσης για μεσοεπιθετικό και χαφ».



Τέλος, διευκρίνισε σχετικά με την ενδεκάδα στο πρώτο ματς Κυπέλλου απέναντι στον Άρη πως «… η ΑΕΚ δεν έκανε ροτέισον με τον Άρη επειδή έρχεται το ματς με τον Παναθηναϊκό. Από πέρσι ο Αλμέιδα είχε καθιερώσει την ομάδα Κυπέλλου, θυμίζω πως και πέρσι έπαιξε με τον Ολυμπιακό με ανάλογη ενδεκάδα ενώ ακολουθούσε ένα πολύ πιο εύκολο παιχνίδι. Όλη η πορεία μέχρι τον τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ έγινε με πολλές αλλαγές».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.