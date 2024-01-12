Παναθηναϊκός: Το «θηρίο» Ερνανγκόμεθ που ξυπνά και ο… μαγικός αριθμός του Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός απέναντι στους Μονεγάσκους με το ΟΑΚΑ να είναι και πάλι «καυτό».

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν έπαιξαν τρομερή άμυνα πάνω στους παίκτες της Μονακό περιορίζοντας τον Μάικ Τζέιμς ο οποίος ήταν άποντος στο ημίχρονο.

Βεβαίως αυτό πιστώνεται στον Τζέριαν Γκραντ που δεν τον άφησε να πάρει… ανάσα.

