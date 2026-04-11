Σοβαρό πλήγμα στη μάχη του τίτλου υπέστη η Άρσεναλ, γνωρίζοντας ήττα με 2-1 από την Μπόρνμουθ στο «Emirates» για τη 32η αγωνιστική της Premier League, σε ένα αποτέλεσμα που αλλάζει τα δεδομένα στην κορυφή τoυ βαθμολογικού πίνακα.

Οι «κανονιέρηδες» μπήκαν νευρικά στο παιχνίδι και το πλήρωσαν νωρίς, όταν στο 17' ο Κρούπι εκμεταλλεύτηκε αδράνεια στην άμυνα και έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Η εικόνα της Άρσεναλ δεν βελτιώθηκε ιδιαίτερα, ωστόσο βρήκε την ισοφάριση στο 35' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκιόκερες.

Παρά το 1-1, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα δεν κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της. Αντίθετα, η Μπόρνμουθ έδειχνε πιο συμπαγής, πιο επικίνδυνη και κυρίως πιο αποφασισμένη στις μονομαχίες.

Στο δεύτερο ημίχρονο η κατάσταση επιδεινώθηκε για τους γηπεδούχους. Λάθη στην ανάπτυξη, κακές επιλογές και εμφανής έλλειψη έντασης έδωσαν χώρο στους φιλοξενούμενους, που πίεσαν και απείλησαν επανειλημμένα.

Η τιμωρία ήρθε στο 74', όταν ο κινήθηκε κάθετα και πήρε την μπάλα εισερχόμενος στην περιοχή και με ψύχραιμο τελείωμα νίκησε τον Ράγια για το 1-2, «παγώνοντας» το «Emirates».

Στα τελευταία λεπτά, η Άρσεναλ προσπάθησε να αντιδράσει, όμως έμοιαζε μπλοκαρισμένη. Λανθασμένες πάσες, κακές πρώτες επαφές και εμφανής πίεση δεν της επέτρεψαν να δημιουργήσει ουσιαστικές ευκαιρίες.

Η ήττα αυτή βάζει ξανά «φωτιά» στη μάχη του τίτλου, καθώς η διαφορά από τη Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να μειωθεί αισθητά, με τους «πολίτες» να είναι στους 61 βαθμούς και στο -9 από την Άρσεναλ, έχοντας μάλιστα και παιχνίδι λιγότερο. Εκτός των άλλων, την άλλη αγωνιστική, η ομάδα του Γκουαρντιόλα υποδέχεται αυτήν του Αρτέτα, σε ένα τελικό για τον τίτλο!

