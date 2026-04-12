«Q & A» μέσω «Χ» έκανε ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ και οι απαντήσεις του αφορούσαν κατά βάση τη φετινή regural season της Ευρωλίγκας, τα playoffs που ακολουθούν, αλλά και το Final-4 της Αθήνας.



«Δύσκολο να αμφισβητήσει κάποιος το βιογραφικό του. Είναι νικητής», είπε σε ερώτηση για το αν ο Εργκίν Αταμάν αποτελεί τον πιο winner, ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικό τεχνικό τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

«Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Μονακό και Ρεάλ. Εξαρτάται βέβαια από την τελική τους κατάταξη», εκτίμησε για το Final-4. Για πιθανό ραντεβού Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα playoffs, σχολίασε λακωνικά… «λουτρό αίματος».



«Ο Σάσα (σ.σ. Βεζένκοφ) MVP, Φρανσίσκο, Χόρτον-Τάκερ, Μπράιαντ, Μιλουτίνοφ», τόνισε για την καλύτερη πεντάδα.



Best starting five and your MVP of the year — Dimitris7 (@osfp7paranoia) April 12, 2026

F4 prediction — Panagiotis10 (@_Mr_1O_) April 12, 2026

Opinion about George Bartzokas? — thomas (@thomastekta10__) April 12, 2026

Is ergin ataman the most “winner” coach ? — PAN (@O_XRHSTOS_O_PAN) April 12, 2026

