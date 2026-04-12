Μπλόσομγκεϊμ: «Νικητής ο Αταμάν, εξαιρετικός ο Μπαρτζώκας»-Τι σχολίασε για Ολυμπιακό-Παναθηναϊκό

Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ μοίρασε βραβεία με έντονο ελληνικό χρώμα για τη regular season της Ευρωλίγκας, ενώ έκανε τις προβλέψεις για το Final 4 της διοργάνωσης

Μπλόσομγκεϊμ

«Q & A» μέσω «Χ» έκανε ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ και οι απαντήσεις του αφορούσαν κατά βάση τη φετινή regural season της Ευρωλίγκας, τα playoffs που ακολουθούν, αλλά και το Final-4 της Αθήνας.

«Δύσκολο να αμφισβητήσει κάποιος το βιογραφικό του. Είναι νικητής», είπε σε ερώτηση για το αν ο Εργκίν Αταμάν αποτελεί τον πιο winner, ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικό τεχνικό τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

«Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Μονακό και Ρεάλ. Εξαρτάται βέβαια από την τελική τους κατάταξη», εκτίμησε για το Final-4. Για πιθανό ραντεβού Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα playoffs, σχολίασε λακωνικά… «λουτρό αίματος».

«Ο Σάσα (σ.σ. Βεζένκοφ) MVP, Φρανσίσκο, Χόρτον-Τάκερ, Μπράιαντ, Μιλουτίνοφ», τόνισε για την καλύτερη πεντάδα.
 

Πηγή: sport-fm.gr

