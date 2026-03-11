FIBA Champions League: Φουλάρει για το Final-4 η ΑΕΚ, 96-88 την Τόφας

Σε ένα πραγματικό ντέρμπι από την αρχή μέχρι το φινάλε, η ΑΕΚ του κόουτς Σάκοτα αποδείχθηκε ψύχραιμη και ουσιαστική στα κρίσιμα σημεία του ματς, πανηγυρίζοντας την εντός έδρας νίκη με σκορ 96-88 επί των Τούρκων για την 5η και προτελευταία αγωνιστική των ομίλων για τη φάση των «16» του BCL!

Αυτή ήταν και πέμπτη νίκη της «Βασίλισσας» στο γκρουπ, η οποία και περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα της Καρδίτσας με την Άλμπα Βερολίνου (21:00). Με ήττα των Γερμανών σφραγίζει την πρώτη θέση και το πλεονέκτημα έδρας ενόψει playoffs, ενώ, σε διαφορετική περίπτωση θα ταξιδέψει την ερχόμενη εβδομάδα στο Βερολίνο με στόχο να υπερασπιστεί το υπέρ της +8 του πρώτου αγώνα.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Μπάρτλεϊ με 22 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ, με τους Γκρέι (13π., 15ρ., 4ασ.), Μπράουν (13π., 6ρ.) και Νάναλι (13π.) να ακολουθούν σε απόδοση.

Το ματς:

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα με τους Φίζελ και Σαϊμπίρ να επιδίδονται σε έναν άτυπο διαγωνισμό, αφού ο σέντερ της ΑΕΚ πέτυχε 8 πόντους και ο Τούρκος φόργουορντ 7 για το 10-8 στο πρώτο 4λεπτο. Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για την Ένωση, η οποία και υπέπεσε σε μαζεμένα λάθη και κακές επιλογές στην επίθεση, με αποτέλεσμα η Τόφας να προσπεράσει στο σκορ για το 12-15 δύο λεπτά αργότερα. Η είσοδος των Μπράουν και Νάναλι στο παρκέ έδωσε επιθετική «πνοή» στους γηπεδούχους και με «σύμμαχο» τα επιθετικά τους ριμπάουντ έτρεξαν ένα σερί 7-3 στα τελευταία δύο λεπτά για το 19-18 της πρώτης περιόδου.

Εντελώς διαφορετικό το σκηνικό στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τις δύο ομάδες να ανεβάζουν στροφές και το παιχνίδι να αποκτά σαφώς έναν πολύ καλύτερο ρυθμό. Με τον Φλόιντ να ηγείται στο σκοράρισμα, οι φιλοξενούμενοι πήραν το πάνω χέρι στα πρώτα τρία λεπτά της περιόδου, προτού οι «κιτρινόμαυροι» βρουν τρία μεγάλα σουτ πίσω από τα 6,75μ. δια χειρός Κατσίβελη, Μπάρτλεϊ και Νάναλι για το υπέρ τους 36-32 στο 15ο λεπτό.

Στη συνέχεια η Τόφας αντέδρασε και με ένα εντυπωσιακό 13-0 σερί όχι μόνο πήρε τα ηνία αλλά προηγήθηκε και για πρώτη φορά στο +7 (36-43). Η «Βασίλισσα» πάντως δεν... μάσησε και με πολυφωνία στην επίθεση και αρκετούς πόντους μετά από επιθετικά ριμπάουντ, τούμπαρε το σκορ για το 47-45 στο 19', με τους Τούρκους να κλείνουν δυναμικά την περίοδο και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 49-51.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στο τρίτο δεκάλεπτο, εκεί όπου αμφότερες οι ομάδες υπέπεσαν σε πολλά και αβίαστα λάθη στο ξεκίνημα της περιόδου. Με την τριάδα των Λεκαβίτσιους, Γκρέι και Μπάρτλεϊ να βγαίνουν μπροστά σε άμυνα και επίθεση, η ΑΕΚ κατάφερε μεν να πάρει το πάνω χέρι στο σκορ, χωρίς ωστόσο να μετουσιώσει σε μεγάλο προβάδισμα την κυριαρχία της στα ριμπάουντ και τα υψηλά ποσοστά της πίσω από την γραμμή του τριπόντου. Χαρακτηριστικό ήταν πως η Ένωση έφτασε μέχρι και το +7 (70-63) στο 28ο λεπτό, με τον σύλλογο της Προύσας να «ροκανίζει» τη διαφορά για το 72-68 του δεκαλέπτου.

Όπως συνέβη σε όλο το ματς έτσι και στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, η Τόφας δεν άφησε το σκορ να ξεφύγει και με πρωταγωνιστές τους Κιντ και Φλόιντ κατάφερε να φέρει το ματς στην απόλυτη ισορροπία και το 77-77 στο 33ο λεπτό. Η επάνοδος του Μπάρτλεϊ στο παρκέ «αφύπνισε» επιθετικά την ΑΕΚ, με τον Αμερικανό γκαρντ να πετυχαίνει πέντε μεγάλους πόντους για το 84-77 δύο λεπτά αργότερα, προτού οι Μπράουν και Φλόιντ πάρουν την σκυτάλη και με διαδοχικά καλάθια γράψουν το 89-85 στο 38ο λεπτό. Σε εκείνο το σημείο βγήκαν μπροστά οι Μπάρτλεϊ και Μπράουν που με κρίσιμους πόντους έκαναν το 94-88 στο τελευταίο λεπτό, σφραγίζοντας τη νίκη για την Ένωση με το τελικό 96-88.



Τα δεκάλεπτα: 19-18, 49-51, 72-68, 96-88.



Πηγή: skai.gr

