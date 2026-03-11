Χάβερτς «τιμωρός», πλήγωσε τη Λεβερκούζεν στο 89’ και ανακούφισε την Άρσεναλ

Την τελευταία στιγμή η Άρσεναλ κατάφερε ν’ αποφύγει την ήττα στο Λεβερκούζεν και να εξαφανίσει ακόμα και το μικρό προβάδισμα που προσπάθησε να εξασφαλίσει η Λεβερκούζεν στη μεταξύ τους κόντρα για τους «16» του Champions League (1-1).

Οι «ασπιρίνες», αν και είχαν δει τον Μαρτινέλι στο πρώτο μέρος να έχουν δοκάρι, κατάφεραν να μπλοκάρουν τους διαδρόμους προς την εστία τους, να ζορίσουν τους Λονδρέζους, να εμφανιστούν με τόλμη και να… κλέψουν και τη δόξα του Νίκολας Τζόβερ.

Ο κόουτς στατικών φάσεων της Άρσεναλ στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου μέρους της αναμέτρησης είδε τους Γερμανούς με τον Άντριχ να σκοράρουν με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.

Το γερμανικό σύνολο παρά το γεγονός πως άφησε την μπάλα στα πόδια των παικτών της Άρσεναλ στα τελευταία λεπτά, δεν θα διέτρεχαν κανέναν κίνδυνο, αν ο Μαντουέκε δεν φερόταν πανέξυπνα στα τελευταία λεπτά. Έπεσε μόλις αντιλήφθηκε την ανεπαίσθητη και ακούσια επαφή με το κορμί του Τίλμαν, κέρδισε το πέναλτι και ο Χάβερτς στο 89’ το εκτέλεσε εύστοχα για το τελικό 1-1.

Οι «κανονιέρηδες» πέτυχαν ακόμα και στο κακό τους βράδυ ν’ αποφύγουν το αρνητικό αποτέλεσμα, να συνεχίσουν αήττητοι σε διοργανώσεις πλην του πρωταθλήματος και να έχουν τα πάντα στον έλεγχό τους ενόψει και της ρεβάνς στο «Έμιρεϊτς».

