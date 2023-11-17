Καντζούρης: «Μεγάλη τιμή που θα εκπροσωπήσω την Ελλάδα»

Περήφανος που θα εργαστεί ως μέλος του προπονητικού επιτελείου της Εθνικής ομάδας, στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη, δήλωσε ο Ηλίας Καντζούρης.



Μάλιστα, ο Έλληνας κόουτς ευχαρίστησε και τη Λιμόζ, η οποία του παραχώρησε τη σχετική άδεια.

Η δήλωση του Ηλία Καντζούρη:



«Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα που θα έχω τη δυνατότητα να εκπροσωπήσω την πατρίδα μου και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Λιμόζ που μου επέτρεψε να αναλάβω αυτόν τον ρόλο».

Ilias Kantzouris nommé assistant-coach de la sélection grecque : "c'est un grand honneur pour moi de pouvoir représenter ma patrie"



L'article 👉 https://t.co/iHbCOxvxSP pic.twitter.com/1ox3L1HLA3 — Limoges CSP (@limogescsp) November 17, 2023

