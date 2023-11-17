Λογαριασμός
Καντζούρης: «Μεγάλη τιμή που θα εκπροσωπήσω την Ελλάδα»

Χαρούμενος που θα αποτελέσει μέλος του προπονητικού επιτελείου της Εθνικής ομάδας, δήλωσε ο Ηλίας Καντζούρης, ο οποίος ευχαρίστησε τη Λιμόζ που τον άφησε

Περήφανος που θα εργαστεί ως μέλος του προπονητικού επιτελείου της Εθνικής ομάδας, στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη, δήλωσε ο Ηλίας Καντζούρης.

Μάλιστα, ο Έλληνας κόουτς ευχαρίστησε και τη Λιμόζ, η οποία του παραχώρησε τη σχετική άδεια.

Η δήλωση του Ηλία Καντζούρη:

«Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα που θα έχω τη δυνατότητα να εκπροσωπήσω την πατρίδα μου και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Λιμόζ που μου επέτρεψε να αναλάβω αυτόν τον ρόλο».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Βασίλης Σπανούλης εθνική Ελλάδος
