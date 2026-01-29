Βαρύ είναι το κλίμα στη Groupama Arena, όπου ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται απέναντι στη Λιόν (22:00), δύο ημέρες μετά τον τραγικό χαμό επτά οπαδών του σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Παρότι οι οργανωμένοι φίλοι του Δικεφάλου ακύρωσαν τα ταξίδια τους στη Γαλλία, η εξέδρα που προοριζόταν να τους φιλοξενήσει δεν έμεινε άδεια. Από νωρίς, στην κερκίδα αναρτήθηκε πανό αφιερωμένο στη μνήμη των αδικοχαμένων φιλάθλων, μεταφέροντας σιωπηλά το βάρος της απώλειας.

Το μήνυμα «Καλό παράδεισο αδέρφια» ξεχώρισε, λιτό και ανθρώπινο, αποτυπώνοντας τον σεβασμό και τη θλίψη της οικογένειας του ΠΑΟΚ.

