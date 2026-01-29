CEV Challenge Cup: Στα προημιτελικά ο ΠΑΟΚ - Σε βαρύ κλίμα το ματς

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Δικέφαλος του Βορρά, παρότι έχασε το πρώτο, πήρε τα δύο σετ που χρειαζόταν απέναντι στην Ποντολιάνι και έχοντας «προίκα» το 3-0 από το Μάριμπορ εξασφάλισε θέση στην τελική οκτάδα της διοργάνωσης

Με εμφανή την βαριά σκιά από την απώλεια επτά φίλων της ομάδας σε δυστύχημα στη Ρουμανία, ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του CEV Challenge Cup στο βόλεϊ ανδρών.

Ο Δικέφαλος του Βορρά, παρότι έχασε το πρώτο, πήρε τα δύο σετ που χρειαζόταν απέναντι στην Ποντολιάνι και έχοντας «προίκα» το 3-0 από το Μάριμπορ εξασφάλισε θέση στην τελική οκτάδα της διοργάνωσης.

Αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα προημιτελικά θα είναι η Λίντεμανς Άαλστ, με το πρώτο ματς να διεξάγεται στο Βέλγιο και τη ρεβάνς στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρόεδρος του Α.Σ. ΠΑΟΚ και τα τμήματα του Ερασιτέχνη, απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών, καταθέτοντας στεφάνια και λουλούδια στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει δημιουργηθεί στο γήπεδο.

Πριν την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

