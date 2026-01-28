Χαμός στο Instagram: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ «ανέβασε» τη Νίκολα Πελτζ γυμνόστηθη στο κρεβάτι

Έντονο ενδιαφέρον και χιλιάδες αντιδράσεις προκάλεσε στο Instagram η τελευταία ανάρτηση του Μπρούκλιν Μπέκαμ, ο οποίος μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ. Το ζευγάρι έδειξε πως η σχέση του παραμένει δυνατή, λίγες μόλις ημέρες μετά τη δημόσια αποκάλυψη της ρήξης του Μπρούκλιν με την οικογένειά του.

Ο 26χρονος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ «ανέβασε» στο Instagram αρκετές φωτογραφίες της συζύγου του, αλλά ξεχώρισε μία: της γυμνόστηθης Πελτζ στο κρεβάτι… Παράλληλα, άλλες εικόνες έδειχναν το ζευγάρι να απολαμβάνει ένα σπάνιο κρασί σχεδόν 200 ετών, αλλά και χαλαρές βόλτες με τον αγαπημένο τους σκύλο.

Η Νίκολα Πελτζ δημοσίευσε επίσης δικές της φωτογραφίες από τις διακοπές, εμφανιζόμενη λαμπερή με μαύρο φόρεμα με εντυπωσιακή λαιμόκοψη σε πολυτελές δείπνο, αλλά και με διάφορα κομψά outfits που επέλεξε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Το ζευγάρι δεν πρόσθεσε λεζάντες στις αναρτήσεις του, ωστόσο οι θαυμαστές έσπευσαν να σχολιάσουν με μηνύματα στήριξης και θετικής ενέργειας.

Οι αναρτήσεις αυτές ήρθαν λίγο μετά τη συνέντευξη της Πελτζ, όπου ερωτήθηκε για τις φήμες διαμάχης με τη Βικτόρια Μπέκαμ σχετικά με το νυφικό της. Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι, αν και ήθελε πολύ να φορέσει φόρεμα σχεδιασμένο από τη μητέρα του Μπρούκλιν, τελικά αυτό δεν συνέβη, γεγονός που φαίνεται να συνέβαλε στην ένταση στις οικογενειακές σχέσεις.

